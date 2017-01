HKS promijenio odluku i ispričao se

Foto: Zvonko KUCELIN

U javnost je ovih dana "procurila" odluka HKS-a u kojoj je krovna organizacija hrvatske košarke usred sezone mijenjala propozicije. Naime, prije početka ove sezone u pravilniku o propozicijama je stajalo je da prva tri kluba iz regularnog dijela sezone (jedino je prvak bio iznimka) direktno ulaze u ABA ligu sljedeće sezone. Nakon toga su, usred sezone, u HKS-u, činilo se, promijenili pravila i "stavili" da se plasman osigurava kroz doigravanje. To bi značilo da će, bilo koji klub koji bude među prvih osam, kroz doigravanje, moći izboriti ABA ligu. Na taj način bi se direktno pogodovalo sastavima koji su lošije plasirani, a u ovom slučaju su to Zadar i Cibona, na štetu momčadi koje bi na kraju regularnog dijela sezone bile među prva tri. No, samo nekoliko dana nakon što je donesena novo "pravilo", pobunili su se u Šibeniku (gdje dva kluba odlično stoje) i Splitu (iako ne previše glasno), a vrlo brzo je i HKS povukao spornu odredbu. Na stranicama HKS-a je, između ostaloga, napisano:

"Vezano uz medijske napise oko promjena Propozicija natjecanja Državnog prvenstva RH za klubove A-1 muške košarkaške lige, željeli bi Vas obavijestiti sljedeće:

1. Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza je na svojoj 5. sjednici održanoj elektronskim putem 27.12.2016.g. donio Izmjene Propozicija natjecanja A-1 muške lige. Izmjene se odnose isključivo na Članak 33. u koji su uvedene četiri nove točke. Te izmjene su vezane uz Odluku o igranju stranih igrača, usvojenu na istoj sjednici, a koja je donesena na zahtjev Sportske inspekcije. Također su, na zahtjev Sportske inspekcije, usvojene Izmjene i dopune Registracijskog pravilnika.

2. Povjerenik natjecanja, g. Jendriš, koji je zadužen za objavu pročišćenog teksta Propozicija na službenoj stranici HKS-a, greškom je upisao usvojene izmjene Članka 33. u krivu, radnu verziju prijedloga Propozicija koju priprema za sljedeću sezonu te je tako došlo do objave pogrešnog materijala.

3. Povjerenik natjecanja se prije svega ispričava Predsjedniku i članovima Upravnog odbora HKS-a jer ih je njegova nenamjerna pogreška dovela u vezu s odlukom o kojoj nisu ni raspravljali niti je usvajali te je spreman dati Upravnom odboru svoj mandat na raspolaganje.

4. Povjerenik se također ispričava klubovima i javnosti na svojoj pogrešci.

Kako sada stvari stoje, pravilo da se kroz doigravanje ulazi u ABA ligu, trebalo bi, ukoliko se prihvati, nastupiti tek iduće sezone, dok se ove sezone ipak ništa neće mijenjati.