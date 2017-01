Spašena Melita, 100 godina stara glavata želva

Foto: Marin GOSPIĆ

Stotinjak godina stara glavata želva nasukala se u plićaku Karinskog mora. Zaštićenu morsku kornjaču pronašli su mještani koji su na tom dijelu obale skupljali ribu što ju ovih dana na obalu izbacuje jaka, mjestimično i orkanska bura. Zbog niske temperature životinja je bila omamljena pa je Ivica Čulina o pronalasku obavijestio zadarski Centar 112 nakon čega je pokrenut protokol o praćenju, dojavi i zbrinjavanju ugroženih vrsta u Jadranu.

Na teren je izišao dr. Marino Mirčeta iz veterinarske ambulante Puntamika, koja se još prije tri godine uključila u međunarodni projekt Network for the Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the Adriatic (NETCET) i ošamućenu "staricu" tešku preko 130 kilograma terencem dovezao u Zadar.

- Odmah sam obavijestio Agenciju za zaštitu ugroženih morskih životinja i oni su već na putu prema Zadru. Preuzet će ju i odvesti u Centar za oporavak morskih kornjača kojeg vodi udruga Morski obrazovni centar Pula. Morao sam ih odmah pozvati jer kao što vidite, životinja je zaista velika i nemamo uvjete da bi ju držali u posudi s vodom od oko 18 stupnjeva Celzijusevih, kaže dr. Mirčeta koji se prosječno desetak puta godišnje susretne s ovim rijetkim morskim životinjama, no veliku poput ove, koju je nazvao Melita, kaže da ne pamti.

Da bi uopće iznijeli kornjaču iz plićaka i stavili u portapak terenca trebalo je osmero ljudi, a dr. Mirčeti su za smještanje životinje na sigurno u Zadru do dolaska stručnog tima pomogla dvojica prijatelja. Budući da morske želve imaju osjetljive oči dr. Mirčeta je životinji odmah pokrio glavu u moru natopljenim ručnikom, a potom ju je umotao u toplu deku.

- Što da radim. Toliko veliku posudu da bi ona stala u nju nemam, govori dr. Mirčeta koji je prethodno životinju pregledao i izmjerio. Na nekoliko mjesta vidjeli su se tragovi krvi no ništa od tih ozljeda nije opasno. A zašto je dobila žensko ime mogli smo se uvjeriti i sami. Preočito je bilo da je riječ o ženskom primjerku morske kornjače i to najvjerojatnije u fazi tjeranja.

Životinja je od vrha glave pa do kraja repa duga 134 centimetra, a oklop joj u najširem dijelu iznosi 80 centimetara. Upravo po veličini oklopa dr. Mirčeta procijenio je da je riječ o dami u pozamašnim godinama, stoljetnici koja je, obzirom da ove životinje putuju od Egejskog mora do Južne Amerike i natrag, a za što im treba oko pet godina, taj ciklus obavila već pet puta.

- Kornjača će biti u Puli sve dok temperatura mora ne dosegne 18 stupnjeva, a to je svibanj ili početak lipnja. Tad će nju i sve ostale koje su tijekom godine prikupili po Jadranu pustiti u more, zaključuje dr. Mirčeta.