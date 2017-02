Dvije godine zatvora jer je suprugu zarila nož u trbuh

Foto: Zvonko KUCELIN

Lucija Došlić (66), Kanađanka s hrvatskom putovnicom, podrijetlom iz BiH, nepravomoćno je osuđena na dvije godine zatvora zbog pokušaja ubojstva dvije godine starijeg supruga Alojza u Bibinjama prije tri i pol godine.

Predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Zadru Marijan Bitanga ženu je proglasio krivom jer je 1. srpnja 2013. godine, nakon prepirke u apartmanu obiteljske kuće njezina supruga Alojza, u trenutku dok su stajali okrenuti jedan prema drugome, iz kuhinjske ladice izvukla nož s oštricom od 12,5 centimetara te s ciljem da ga liši života zarila mu nož u trbuh i teško ga ozlijedila.

- Okrivljena je s namjerom da ubije drugog poduzela radnju kojom je počinila kazneno djelo protiv života i tijela - pokušaj ubojstva pa se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, a dužna je podmiriti i sudske troškove kaznenog postupka u iznosu od 16.913,25 kuna, stoji u izreci presude na koju je Županijsko državno odvjetništvo uložilo žalbu smatrajući kako je kaznena sankcija preblaga. To stoga što je zakonom predviđena najmanja kazna za ovo djelo pet godina zatvora, a koju je sud, uvažavajući optuženici stariju životnu dob i dosadašnju nekažnjavanost, ublažilo na najmanju moguću.

Zanimljivo je spomenuti kako se Županijsko državno odvjetništvo u postupak uključilo tek pred sam kraj. Optužnicu protiv Lucije Došlić je, naime, podigao oštećeni Alojz Došlić sa svojim odvjetnikom Danom Marinovićem.

Lucija Došlić se branila kako je supruga ubola nožem u nužnoj samoobrani. Alojz je imao drugačiju priču. Tvrdio je kako su se njih dvoje još u Kanadi, godinama ranije, dogovorili oko rastave i podjele imovine. Luciji je trebao isplatiti 100 tisuća kanadskih dolara, a on zadržati nekretnine. Uplatio joj je, i računom o uplati to potkrijepio, 58 tisuća kanadskih dolara, a ispričao je i kako joj je još dao automobil i tri svoje plaće što odgovara dogovorenom iznosu. Nadalje, tvrdio je kako mu ona nikad ništa od toga nije vratila, već da je pokrenula sudski postupak u Hrvatskoj za podjelu imovine. Po njegovu iskazu to je i bio motiv za napad kobnog dana. Saslušan je još niz svjedoka među kojima i dvoje gostiju u njihovom apartmanu koji su svjedočili stanju nakon što je Alojz već bio uboden nožem. No, za osuđujuću presudu bilo je presudno vještačenje trojice sudskih vještaka, među kojima ponajviše dr. Davora Majera.

Na upit oštećenikova branitelja Dana Marinovića dr. Mayer je izjavio kako se verzija okolnosti događaja koju je ispričao oštećenik u potpunosti uklapa u nalaz na tijelu, odnosno evidentirane ozljede, dok verzija optužene jednostavno ne odgovara istim nalazima.

- Nemoguće je prosuđivati je li optužena bila hvatana i stezana za vrat. Ako je do toga i došlo ono nije bilo značajnijeg intenziteta niti duljeg vremenskog trajanja, izjavio je dr. Mayer navodeći kako su površinske ogrebotine kod optužene nastale od grebanja noktima oštećenog nakon što je zadobio ubodnu ranu, odnosno u naguravanju. I to se, naime, poklopilo s iskazom oštećenog Alojza koji je svjedočio kako je suprugu obuhvatio rukama oko ramena, pa i ispod pazuha jer nakon prvog uboda nije pustila nož već ga krenula ubosti ponovno. Njemu je život spašen zahvaljujući pravovremenoj liječničkoj intervenciji, odnosno operativnom zahvatu kojem je bio podvrgnut.

Kako je riječ o nepravomoćnoj presudi, zadnju riječ dat će viši, odnosno Vrhovni sud RH.