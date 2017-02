Junaci na riječima i djelu

Stručni žiri Hrvatske udruge za odnose s javnošću proglasio je Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS) Komunikatorom godine te im dodijelio nagradu Grand PRix.

- HGSS-ovci pokazuju sve odlike dobre komunikacije koja je strateški smislena, koriste učinkovite kanale kako bi važne poruke prenijeli njezinim dionicima. To rade razumljivo, jasno i atraktivno. Njihov strateški pristup komunikaciji je inovativan jer koriste sve suvremene kanale, a njihov nastup u medijima uvijek je iznimno stručan i uvjerljiv. Pritom je HGSS pratio razvoj tehnologije te suvremena komunikacijska rješenja uspješno primijenio u vlastitoj komunikaciji, navedeno je u obrazloženju zbog čega je upravo HGSS odabran ove godine za prestižnu nagradu koju Udruga dodijeljuje po deseti put. Istaknuli su i kako je komisija za informiranje i analitiku HGSS-a među prvima u hrvatskom javnom prostoru uočila svu moć društvenih mreža te izgradila jedinstven komunikacijski stil zahvaljujući kojemu poruke HGSS-ovaca rado prate čak i oni koji su na toplom i sigurnom.

Kratko, jasno i duhovito

- Hrvatska gorska služba spašavanja pokazala se ne samo izvrsnim komunikatorom, nego i komunikacijskim inovatorom. Od početka njihovog djelovanja HGSS je odlikovala sjajna unutarnja i vanjska komunikacija - s nastradalima i njihovim obiteljima, stručnjacima s kojima surađuju u spašavanju, medijima i drugim dionicima. O vrlo ozbiljnim temama, poput sigurnosti i zaštite života te upozorenjima o prikladnom ponašanju u prirodi HGSS komunicira na zanimljiv način - kratko i jasno, začinjeno s malo dobrog humora, kazala je Daria Mateljak, predsjednica žirija nagrada Grand PRixa dodajući kako je komunikacija HGSS- ovaca, dok obavljaju ozbiljan i odgovoran posao kojim spašavaju ljudske živote, srčana i ležerna, originalna i autentična te zaključila kako su upravo takvom komunikacijom podigli svijest o sigurnom i odgovornom ponašanju.

Dobivenim Grand Prixom s pravom se ponose i članovi HGSS-ove stanice Zadar koji prednjače u ukupnom broju spasilačkih i potražnih akcija na području RH.

- Komunikacija je jedan od važnih alata u našem poslu. Puno pažnje pridajemo preventivi, kako kroz razne objave na društvenim mrežama, tako i u brošurama, kartama i usmenim naputcima, ali i kroz predavanja u planinarskoj školi. Želja nam je da ljudi iz prve ruke dobiju sve relevantne informacije, a posebice savjete vezane uz sve ono što je u domeni našeg posla, kaže Maksimiljan Babić, pročelnik zadarske stanice HGSS- a. Koliko su važne komunikacijske sposobnosti zadarskih gorskih spašavatelja pokazalo se među ostalim i u spasilačkim akcijama na području Paklenice. Svake godine tamo se nađu u problemu ili izgube brojni rekreativci i planinari, a nerijetko i stranci.

Komunikacija im bitna

- Kad uspostavimo kontakt s osobom koja se izgubila na području Paklenice izuzetno nam je važno dobiti što više podataka koji nam mogu pomoći u njezinu lociranju i pronalasku. Jednako je i u situacijama kad se radi o osobi koja se ozlijedila ili ima neke zdravstvene poteškoće, kaže Babić dodajući kako vještina komuniciranja kod članova GSS-a posebice dolazi do izražaja u situacijama kad je izgubljena osoba u panici ili dezorijentirana. No ništa manje nije važna komunikacijska sposobnost ni u potražnim akcijama u kojima zadarski spašavatelji često sudjeluju. Potvrđuje to i Babić ističući kako je u takvim akcijama svaki podatak važan, a nerijetko do njih dolaze propitujući građane.

Grand PRix je godišnja nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću kojom se dodjeljuju priznanja za izvrsnost u struci. HGSS je nagradu osvojio u žestokoj konkurenciji. Ove je ogodine, naime, prijavljeno ukupno 68 komunikacijskih projekata za 12 natjecateljskih kategorija. Tko su finalisti bit će poznato sredinom veljače. Osim Grand Prix nagrade Komunikator godine žiri će dodijeliti i nagrade u još dvije kategorije - Grand Prix za doprinos struci i Šipak godine. Dobitnik Šipka godine, tj. osoba koja se istaknula lošom komunikacijom u protekloj godini, bit će poznata krajem mjeseca, a tko je dobio nagradu za doprinos struci, objavit će se na svečanosti dodjele nagrada Grand PRixa 16. ožujka u Zagrebu.