Terkeš: Optimist sam, ali pod uvjetom da nas zaobiđu ozljede

Foto: Iva PERINČIĆ

Pripreme nogometaša Zadra za proljetni dio prvenstva u Trećoj HNL jug u punom su jeku. Kao što je poznato Zadrani su do sada odigrali već dvije ogledne utakmice i uz vrlo dojmljivu prezentaciju u oba slučaja uvjerljivo slavili (Kaposvar (3:1) i Zagora (4:1). Za jučer je bila planirana još jedna utakmica, ovoga puta u Benkovcu protiv Velebita, ali je zbog kišom natopljenog travnjaka otpala. Zadrani su se odmah snašli i u Škabrnji odigrali međusobnu trening utakmicu. U dvoboju s Mađarima briljirao je prvi topnik Lige Vlatko Blažević s dva pogotka, a protiv Zagore iskusni lisac u vrhu napada Želimir Terkeš koji je dva puta slao suparničkog vratara da vadi loptu iz svoje mreže. Čini se, barem po ovom učinku da neće biti "zime" za Zadrove napadače u nastavku sezone.

- Pripreme za sada izgledaju vrlo dobro, ali prerano je za donositi bilo kakve zaključke praktički mjesec dana prije početka proljetnog dijela sezone - kazivao je jučer Terkeš koji iza sebe ima veliki niz priprema i s obzirom na to nije želio podleći velikom optimizmu koji u ovome trenutku "stoluje" na Stanovima.

Ponavljati dobro, ispravljati nedostatke

- S obzirom na dosadašnji intezitet priprema, kako na treninzima, tako i na oglednim utakmicama, moram priznati da sam poprilično veliki optimist što se tiče proljeća koje je pred nama. Međutim, da bi ono uistinu bilo vedro i uspješno mi ovaj intezitet moramo održati do kraja priprema. Pa čak i povećati. Tri tjedna su iza nas, dva za nas starije igrače i još je puno ostalo do prve utakmice s Valom. Mi koji smo prošli nebrojeno puta pripreme znamo koliko su važne i koliko svaki segment mora biti odrađen vrhunski. Jer, u konačnici samo i isključivo naše predstave na proljeće pokazat će koliko su pripreme bile uspješne.

Pripremne utakmice s Kaposvarom i Zagorom i uvjerljive pobjede, a posebno pristup i motiviranost igrača daju nam za pravo nadati se da ćemo u nastavku sezone gledati pravi Zadar?

- Slažem se da smo u te dvije utakmice izgledali vrlo solidno i to većim dijelom tih dvoboja. I to protiv vrlo kvalitetnih suparnika. Posebno je bilo vidljivo da smo željni igre i motivirani kako bi u proljetnom dijelu sezone ostvarili pravi rezultat. Ali, to neće značiti ništa ako tako ne nastavimo i u ostatku priprema. Još je cijeli niz oglednih utakmica pred nama i moramo ponavljati dobre stvari, ali isto tako i inzistirati na tome da ispravimo nedostatke.

Terkeš nije želio bježati od tih nedostataka, jasno ih je apostrofirao u jučerašnjem razgovoru.

- Činjenica da su nam se, i protiv Mađara, i protiv Unešićana ponavljale određene "crne rupe" u igri. Protiv Kaposvara je to trajalo dvadesetak minuta, nakon što smo postigli pogodak. U dvoboju sa Zagorom trajalo je nešto kraće i to početkom drugog poluvremena i nakon što smo primili pogodak. Sve se vratilo na svoje kada smo zabili treći gol. Ne smijemo zatvarati oči pred tim stvarima, nego učiniti sve da ih otklonimo. Jer prošle jeseni su nas one skupo koštale, a ako ih ne svedemo na najmanju moguću mjeru, mogle bi nas skupo stajati i u nastavku sezone.

Iako je do otvaranja nove polusezone ostalo još skoro mjesec dana, razmišljate li već o tom dvoboju s Valom?

Ukrotiti Val

- Naravno da razmišljamo i itekako smo svjesni važnosti te utakmice. Svako otvaranje sezone ili polusezone, bilo da se radi o borbi za ostanak ili vrh ima veliko značenje. Svaka momčad, pa tako naravno i mi, razmišlja o tome da što bolje otvori novo poglavlje. Koliko mogu čuti Val u nastavak sezone ulazi u dosta izmijenjenom sastavu, otišli su im stariji igrači i ostala je mlada momčad. Mi smo ostali na okupu i ako gledamo samo taj segment onda smo u prednosti. Ali, sve će isključivo ovisiti o tome kako ćemo mi ući u tu utakmicu, ako budemo pravi uopće ne sumnjam da ćemo slaviti. Međutim, nikako ih ne smijemo podcijeniti, pogotovo tu njihovu mladost koja je sigurno željna dokazivanja.

Generalno gledajući čemu se nadate na proljeće, može li se Zadar uključiti u borbu za naslov prvaka Treće HNL jug i ekspresno se vratiti u Drugu ligu?

- Kao što sam rekao na početku razgovora ja sam optimist i stvarno vjerujem i nadam se da Zadar na kraju sezone može biti prvak. Međutim, mora nam se poklopiti puno stvari, a mi svojim izvedbama moramo isprovocirati tu sreću. Puno toga će ovisiti o tome hoćemo li ostati zdravi, tj. hoće li mas zaobići ozljede. Evo i sada smo svjedoci da su nam dva vrlo važna igrača Josip Bilaver i Ivan Šimurina ozlijeđeni i automatski propuštaju dio priprema. Nadam se da će nas ozljede tijekom sezone zaobići, a ako budemo kompletni gotovo sam uvjeren da ćemo do samog kraja biti u igri za to prvo mjesto. Ne smijemo mi puno gledati Hajduka II, moramo se posvetiti sebi i našoj igri. Ići utakmici po utakmicu, pobjedu po pobjedu i vidjeti gdje će nas to dovesti - kazao je na kraju razgovora Želimir Terkeš.