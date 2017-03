Belgijska redateljica na obali Zrmanje pronašla puste i divlje krajolike

Foto: Marin GOSPIĆ

Kazalište lutaka Zadar bilo je sinoć mjesto hrvatske projekcije prvog stranog filma u kojem Hrvatska igra jednu od glavnih uloga. Naime, ovo je po prvi puta da naša zemlja u stranom filmu nije 'igrala' stranu zemlju. A kako su u filmu "Uzvodno rijekom" bila svega tri lika, onaj četvrti pripao je upravo hrvatskom okolišu, točnije rijeci Zrmanji, Paklenici i Velebitu. Bio je to i prvi veliki projekt Filmskog ureda Zadar, a koliko je ova regija značajna samoj filmskoj ekipi, govori i to da je prva projekcija nakon Belgije zakazana upravo u Zadru. Tek nakon nas slijede projekcije u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Quebecu.

Do izbora Hrvatske za snimanje filma došlo je dosta kasno u procesu, otkrila je Marion Hänsel, redateljica te ujedno i producentica filma.

- Početno, napisala sam radnju koja se odvija na rijeci u džungli u Kambodži. No, snimanje je tamo bilo teško izvedivo i iz financijskih razloga odlučila sam u potpunosti promijeniti zemlju. Nakon istraživanja u kojem sam tragala za pustim i divljim krajolicima, no opet dostupnima za snimanje, iskrsnula je Hrvatska, pojasnila je Hänsel, dodajući kako je tome pridonijelo i to što u našoj zemlji postoji Hrvatski audio vizualni centar, filmski fond, tehničari te u potpunosti profesionalni tehnički uvjeti.

- Kasnije sam otkrila i Kinoramu, produkcijsku kuću po čijoj preporuci sam otišla pogledati nekoliko rijeka u Hrvatskoj, dodala je Hänsel. To je napravila s Irom Cecić iz Kinorame, inače direktoricom filma, a u razgledanje su išli otprilike u ovo doba godine i, dakako, nije ih zaobišla niti karakteristična marčana bura.

- Bilo mi je sve to izuzetno teško zamisliti. Jer, radnja filma se odvijala po vrućini, toplom vremenu, a tada nije nikako bilo vruće. Nije bilo ni lista na stablu. Mogu reći da me je bilo teško uvjeriti da će sve to u svibnju biti zeleno. No, nakon razgledavanja, odabrala sam rijeku Zrmanju. Nešto je snimano i u kanjonu Nacionalnog parka Paklenica i na Velebitu, no sve scene napravljene su u Dalmaciji, koju volim i iz osobnih razloga, istaknula je Hänsel. Naime, njena snaha je Splićanka, dodala je, pa je tako prije dvije godine u obitelj Hänsel pristigla unučica Mila koja je hrvatsko-belgijskog podrijetla.

- Film 'Uzvodno rijekom' posvećen je upravo njoj, otkrila je redateljica, jer njezina unučica Mila rođena je tjedan dana prije početka snimanja.

- Vrlo sam sretna i zadovoljna što sam ponovno u Hrvatskoj. Nisam bila ovdje od snimanja i znatiželjna sam tko će sve biti na premijeri, kazala redateljica je na konferenciji jučer ujutro u Domu županije. Na nju su dojam posebno ostavili svi oni ljudi s kojima je surađivala. Rendžer Ante, kapetan Hrvoje, samo su neka od imena koja su se spominjala jučer i sve njih Hänsel je poželjela vidjeti opet na premijeri u Kazalištu lutaka Zadar.

Uzvodno rijekom je film koji kombinira pustolovan film u prirodi te psihološku dramu između dvojice pedesetogodišnjaka. Na putu susreću tajnovitog irskog borca pri čemu kreće avantura tijekom koje će ovi šutljivi i usamljeni muškarci podijeliti neke svoje tajne, možda i nade, a krvna će ih veza, htjeli oni to ili ne, ujediniti.