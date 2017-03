Fra Zoran Bibić pronašao Boga i na Internetu

Gospodine, jesi li ti prisutan na Internetu? - upitao se prije četiri godine fra Zoran Bibić, župnik i gvardijan Franjevačkog samostana u Našicama, objašnjavajući kako je došao na ideju za objavljivanje knjige "Sati muke Gospodina našega Isusa Krista", u utorak predstavljene u Zadru, u sjemeništu "Zmajević".

Knjiga obrađuje 24 zadnja sata Isusova života na zemlji, svojevrstan duhovni dnevnik Talijanke Luise Piccarreta (1865. - 1947.) iz Corata koja je u dubokoj skrovitosti i odijeljenosti od svijeta, bez ikakve škole, godinama prikovana za bolesničku postelju, rukom zapisivala spomenuto, obrađujući temu Božje volje. Njena je ostavština privukla pozornost, ne samo teologa od kojih je nekolicina doktorirala na njenim spisima ustvrdivši da Božju volju obrađuje na jedinstven, opširan i izvoran način, već i brojne, kako je Bibić naglasio, jednostavne vjernike koji su u tim materijalima pronašli zdravu i krepku duhovnu hranu za svakodnevni kršćanski život.

- Razmišljao sam o tome je li Bog prisutan i na Internetu, postoje li i na Internetu materijali o duhovnosti koji bi mi mogli biti zanimljivi. Malo sam 'guglao' i naletio na YouTubeu na svjedočanstvo jedne bake koja je rekla da je išla do oca Pia preko kojeg je došla do još većeg mistika - Luise Piccarreta. Zanimalo me o kome je riječ, malo sam istraživao i ono što sam vidio toliko me se dojmilo da nisam mogao doći k sebi. Zaključio sam da je Internet veliki Božji dar te odlučio 'zasukati rukave', tim više što u Hrvatskoj nitko nije ništa čuo o Luise Piccarreta. Došao sam do njenog duhovnog dnevnika i čitam ga, evo, već četiri godine, objasnio je autor.