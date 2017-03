Moj suprug Davor i Svetko Vidak nisu se fizički sukobljavali

Moj suprug Davor i ovdje optuženi Svetko Vidak nisu bili u sporu. Svetko je mjesecima dolazio do bokseva smještenih nedaleko od naše kuće u Ruplju kako bi hranio pse. Davoru je odgovaralo da Svetko dolazi, budući da se on onda nije morao brinuti za te pse. Moj suprug i Svetko nisu se svo to vrijeme fizički sukobili, a nisam vidjela ni čula da su se sukobili ni onog dana kada ga je Svetko upucao, kazala je jučer Marina Jurjević-Špar, supruga pokojnog Davora, svjedočeći na Županijskom sudu u Zadru, u nastavku suđenja 61-godišnjem Svetku Vidaku za ubojstvo Davora Špara (46), na način da mu je 5. kolovoza 2016., nakon prethodne prepirke, iz blizine pištoljem pucao u desnu stranu potiljka.

Zastupnik optužbe, zamjenik županijskog državnog odvjetnika Denis Sokol suprugu ubijenoga, koja je svjedočila putem videolinka, pitao je da razjasni okolnosti u vezi spora oko korištenja vode iz bušotine u vlasništvu njihove obitelji, koja je bila povod za krvave događaje.

Svetko nas zbog vode prijavio policiji

- Suprug i ja smo Svetku govorili da koristi vodu iz cisterne koja je bila smještena pored kuće, budući da smo i mi koristili tu vodu. Naime, bušotina za vodu nije bila u funkciji. No, Svetko to nije slušao, već je jednom prilikom otvorio ventile koji povezuju bušotinu i našu kuću, govori Jurjević-Špar, koja je na pitanje zastupnika obrane, riječkih odvjetnika Slobodana Večerine i Maje Vukelić, potvrdila kako su im dan uoči ubojstva na kućna vrata zakucali policijski službenici.

- Rekli su nam kako ih je pozvao Svetko Vidak zbog toga što smo mu zabranili koristiti vodu da napoji pse, priča supruga ubijenoga, koja je rekla kako sljedećeg dana Vidaka nije vidjela pored bokseva za pse, ali pretpostavlja kako je bio tamo, budući da je vidjela njegov parkirani automobil.

- Nakon toga sam o tome telefonom obavijestila supruga, koji se potom s Velebita uputio kući, gdje je najvjerojatnije stigao sat vremena kasnije. Naime, vidjela sam njegov automobil, ali ne i njega. Ipak, iz kuće, u kojoj je sa mnom tada bilo još dvoje od troje naše djece, nešto kasnije sam vidjela kako Davor odlazi iz smjera Svetkova automobila prema našim dvorišnim vratima, govori Jurjević-Špar, koja je na pitanje zastupnika obrane opovrgnula da je njezin suprug tada u ruci držao kolac ili šipku.

Na cesti je bilo nepomično tijelo

- Potom sam nazvala Davora, ali mi se nije javio. Vidjela sam kako su dvorišna vrata otvorena, pa sam ga ponovno zvala, ali mi se ni tada nije javio, nakon čega sam bezuspješno nazvala i susjeda Željka Štrkalja. Budući da sam bila u prljavoj radnoj odjeći, presvukla sam se i otišla prema dvorišnim vratima. Kada sam došla do njih, ugledala sam vozilo Hitne medicinske pomoći kako odvozi suprugovo tijelo, ispričala je ova mještanka Ruplja.

Osim nje svjedočio je i Zadranin Nedjeljko Stanić, koji pored Ruplja ima plantažu, prema kojoj su se, kako je kazao, tog dana supruga i on vozili u automobilu.

- Kada smo izašli iz jednog zavoja, vidjeli smo Željka Štrkalja kako nam signalizira rukom pa smo stali i izašli iz automobila. Vidjeli smo kako 20-ak metara dalje niz cestu na podu nepomično leži jedan muškarac. Pitao sam Željka što se dogodilo, a odgovorio nam je 'upucan, upucan'. Izgledao mi je dezorijentirano. Pitao sam ga je li zvao Hitnu, a kada je odgovorio da nije, moja supruga je nazvala Centar 112 i obavijestila ih, rekao je Stanić, dodajući kako je tada naišao i mještanin Ivan Štrkalj, koji im je rekao kako im se najpametnije tu ne zadržavati, nakon čega su otišli.

Suđenje se nastavlja.