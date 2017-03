S preostalih 17 milijuna eura dovršit ćemo obalni zid i izgraditi ro-ro terminal u Gaženici

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, danas u Pridrazi nazoči prigodnoj svečanosti uvođenja u posao odabranog izvođača radova u okviru projekta obnove dionice državne ceste DC502 Smilčić - Pridraga. Projekt obnove ove dionice državne ceste u duljini zahvata od 8,85 kilometara dio je obilaznog pravca u slučaju zatvaranja autoceste A1.

Uoči dolaska razgovarali smo s ministrom Butkovićem, koji je rado pristao odgovoriti na pitanja iz svoga resora. Najveći dio pitanja odnosio se na zadarski projekt stoljeća, izgradnju nove Luke Gaženica, koja je s radom počela u ožujku 2015. godine, a u tijeku je izgradnja putničkog terminala. Dio pitanja tako se odnosio na raspisivanje natječaja za koncesionara ove luke, ali i na ostale sadržaje koji će se graditi na prostoru te luke, kao što su teretna i ribarska luka, kao i na povezivanje ove luke putem željeznice, što je trenutačno jedna od najslabijih karika u ovom lancu.

* Kada se očekuje raspisivanje natječaja za koncesionara Luke Gaženica?

- Uvjete za raspisivanje natječaja raspisuje Upravno vijeće Lučke uprave Zadar, a prema informacijama kojima raspolažem, upravo je u tijeku priprema dokumentacije, što je preduvjet za raspis natječaja za koncesionara Luke Gaženica.

Što se tiče uvjeta koji će biti određeni u natječaju, načelno, ovo Ministarstvo je zatražilo od Lučke uprave Zadar da postupak definiranja natječajnog postupka okonča u najkraćem mogućem roku, a kako bi se istovremeno, uz dovršetak izgradnje terminalske zgrade, osiguralo okončanje postupka izbora koncesionara. Izabrani koncesionar upravljat će zgradom terminala, kao i svim pripadajućim djelatnostima, od prihvata i otpreme brodova u međunarodnom i tuzemnom prometu, pa do ostalih aktivnosti gospodarske naravi, koje su imanentne jednom putničkom terminalu ovoga tipa.

* Koliko novca je još preostalo iz postojećeg kredita za izgradnju Luke Gaženica?

- KfW zajam je odobren u ukupnom iznosu od 120 milijuna eura do kraja veljače 2017. godine. Do danas je ukupno povučeno s pozicije (KfW) zajma sredstava u iznosu od 83.340.000 eura. Procjena je da će se nakon financiranja LOT IIIb od strane KfW zajma, utrošiti ukupan iznos od cca 103 milijuna eura. Od ukupno odobrenog iznosa KfW zajma (120.000.000 eura), preostat će iznos od oko 17 milijuna eura, koji će namjenski biti investiran za potrebe izgradnje obalnih zidova. Dimenzije obalnih zidova temeljem projektnog plana iznose 360 metara frontalno i 250 metara bočno, s time da je od frontalnog zida trenutačno izgrađeno približno 120 metara dužnih. U pitanju izgradnje operativne površine na dijelu ro-ro terminala, koji se prostire na oko 12 hektara, preostalo je nasuti još oko pet hektara. Za provođenje natječaja za izvođenje navedenih radova (ovisno o tome hoće li banka kreditor tražiti međunarodni natječaj ili ne), a po ishođenju suglasnosti za produljenje raspolaganja kreditom od strane kreditora tj. KfW-a, za realizaciju predviđamo razdoblje između 60 do 90 dana.

* Kakva je situacija s uređenjem ribarske luke u Gaženici? Postoji li procjena koliko bi stajalo njeno uređenje te hoće li Ministarstvo mora sufinancirati taj projekt?

- Ribarska luka Gaženica trenutačno se projektira u dvije faze, a nositelj projekta je Lučka uprava Zadar. Konkretno, prva faza obuhvaća uređenje suprastrukture na dijelu izgrađene obale ribarske luke i proširenje obalnog zida za izvlačenje brodova. Sastavni dijelovi projekta su uređenje cijelog platoa ribarske luke s prometnicom i kompletnom infrastrukturom i objektom zatvorene površine od oko 1.000 metara četvornih za potrebe ribarskih zadruga.

U drugoj fazi predviđena je izgradnja obalnog zida zapadne obale za dovršenje cijelog bazena ribarske luke u duljini od oko 200 metara, čime ćemo ostvariti mogućnost priveza većeg broja ribarskih plovila. U ovoj fazi predviđena je i izgradnja zaobalne površine od oko osam tisuća metara četvornih s pripadajućom infrastrukturom.

Za obje faze Lučka uprava Zadar sklopila je ugovore za projektiranje, a rok predaje dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za 1. fazu predviđen je za početak travnja 2017. godine. Trošak izrade projektne dokumentacije procijenjen je na iznos od dva milijuna kuna, za što je resorno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture osiguralo sredstva preko HBOR-a. Procjena troška izgradnje definirat će se uskoro, usporedno s finalizacijom idejnih rješenja i u dogovoru s Ministarstvom poljoprivrede, tako da u konačnici računamo na sredstva iz EU fondova, uz maksimalan iznos sufinanciranja od pet milijuna eura.