Tri četvrtine mučenja pa pobjeda (GALERIJA)

Iako je teško naći opravdanje za ovakvu igru, ipak valja razumjeti košarkaše Zadra koji su ušli u seriju teških utakmica, a već u nedjelju ih čeka možda i najvažniji dvoboj sezone u kojemu će protiv Olimpije pokušati izboriti ostanak u ABA ligi

Foto: Vedran SITNICA

Sve do posljednje četvrtine košarkaši Zadra mučili su se protiv Zaboka, iste one momčadi koja je Zadru u prvom dijelu sezone nanijela neugodan poraz na domaćem terenu. Niti tada nije bio, a niti sada Zabok nije postao neka ekstra momčad, već su, pogotovo tada, a i sada, Zadrani prezentirali lošu igru u većem dijelu utakmice. Napad je bio konfuzan, neorganiziran, a obrana na trenutke nije postojala i Zabok je prelagano dolazio do koševa. Tek su u četvrtoj dionici košarkaši Zadra uspjeli slomiti žilave goste i mirno privesti susret kraju.

Nije to nimalo dobro izgledalo u prvoj četvrtini, u kojoj su gosti pošteno pokazali zube, željevši dokazati da pobjeda koju je Zabok protiv Zadra upisao u prvom dijelu prvenstva, nije slučajna. Zadrani su u prvoj četvrtini primili čak 27 koševa i to dovoljno govori o tome kakva je bila obrana momčadi Aramisa Naglića.

Raspoložen je u početku bio šuter gostiju Hrvoje Puljko, koji je svojom prvom tricom odveo svoju momčad na +9 (6:15). Na svaku mini-seriju Zadra u tim trenucima, gosti su odgovorili svojom serijom i nisu dopustili Zadru da dođe do egala, tako da je 21:27 nakon prve četvrtine bio sasvim realan rezultat.

Niti početak druge dionice nije Zadar uspio doći do kontrole nad utakmicom. Najčešće se pokušalo raditi akcije za Marinkovića, ali tada još one nisu davale ploda. Zadar jednostavno nije igrao u dovoljno visokom intenzitetu, dok s druge strane Zabok nije imao dovoljnu kvalitetu da iskoristi nemoć Zadra. Yannick Franke je sam u dvije akcije vratio Zadar u egal. Prvo je pogodio tricu pa polaganje i u 15. minuti rezultat je bio 32:34.

Uspjeli su se tada Zadrani mobilizirati i na krilima Kovačevića stvarati prednost i na odmor otići s pet koševa razlike. Očekivalo se da će u drugom dijelu Zadar biti bolji, brži, agresivniji. Ali bolji je bio Zabok, koji se u trećoj četvrtini potpuno vratio u utakmicu.

Na ulasku u posljednjih deset minuta Zadar je imao dva razlike, a minutu kasnije bio je egal (71:71). Tek tada Zadrani preko Bašića, Kovačevića i Krajine rade seriju 15:0 i prelamaju utakmicu.

Iako je teško naći opravdanje za ovakvu igru, ipak valja razumjeti košarkaše Zadra koji su ušli u seriju teških utakmica, a već u nedjelju ih čeka možda i najvažniji dvoboj sezone u kojemu će protiv Olimpije pokušati izboriti ostanak u ABA ligi. Tako da je i logična određena doza nekoncentracije u ovoj utakmici.

ZADAR - ZABOK 95:81 (21:27, 27:16, 19:22, 28:16) ZADAR - ŠC Višnjik. Gledatelja 700. Suci: Josip Jurčević, Mario Goleš, Marko Živaljić. ZADAR: Franke 7 (0-1), Bašić 12 (4-6), Vraneš, Jelenković, Krajina 12 (4-6), Georgiev 4 (1-2), Špaleta 2, Brzoja 6 (2-2), Marinković 9 (5-6), Barać 9 (2-2), Ramljak 14 (2-2), Kovačević 20 (2-2). ZABOK: Zrnić 17 (2-2), Tomisck 2 (2-2), Kapusta 5 (1-1), Lež 9 (1-1), Vodopija 2, Babić, Črnjević 4, Polutak 15 (1-2), Tuđen, Jambrović 3, Puljko 24.