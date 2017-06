Ljuljaju li se fotelje MODES- ovaca?

Hoće li morati otići Ante Josip Šikić (direktor Odvodnje), Damir Perić (Natura Jadera), Predrag Orlović (Zavod za hitnu medicinu), Vedran Zrilić (Županijska lučka uprava), Hrvoje Baranović (Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje), Andreja Baraba (Odjel za otoke i zaštitu okoliša) i Ante Vukašina (Upravni odjel za gospodarstvo)?

Foto: Vedran SITNICA

Kada je prije godinu dana predsjednik zadarskog MODES-a, Rudolf Dvorski, poručio kako bi članovi HSP Ante Starčevića trebali podnijeti ostavke u gradskim i županijskim tvrtkama jer više nisu u koaliciji s HDZ-om, nije vjerojatno očekivao da će ista sudbina zadesiti i njegovu stranku. Naime, bilo je to vrijeme kada je dio starčevićanaca napustio matičnu stranku i osnovao Modernu demokratsku snagu (MODES), nastavljajući u Gradu i Županiji obnašati vlast s HDZ-om.

Nakon prvih vijesti o smjeni članova njegove bivše stranke po upravnim vijećima i nadzornim odborima, a koje su u HSP AS-u ocijenili posljedicom MODES-ove ucjene HDZ-a, Dvorski je tada izjavio da "oni nikoga ne ucjenjuju", te su ove smjene "logični slijed" HSP AS-ova raskida koalicije s HDZ-om na nacionalnoj razini. Napomenuo je kako "pritom uopće nije bitno" hoće li županijski čelnik HSP AS-a Dalibor Barešić biti zamijenjen njihovim članom".

Smjene starčevićanaca

No, ispalo je da je to jako bitno i da su upravo iz tog razloga i pokrenute smjene jer je samo koji dan kasnije član Upravnog vijeća Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, Dalibor Barešić zamijenjen MODES-ovom Jovitom Pirović. Da je riječ o političkim smjenama, tada je ustvrdio i župan Stipe Zrilić koji je, na upit o razlozima smjene starčevićanaca, otvoreno odgovorio: "Svi članovi HSP AS koji su županijski vijećnici napustili su tu stranku i prešli u novoformiranu stranku Modes te oformili klub vijećnika u skupštini. Slijedom toga nastali su novi odnosi u županijskoj skupštini temeljem kojih će se određene stvari mijenjati".

"Novi odnosi" u Županiji donijeli su tada niz smjena pravaša, zbog čega je čak jedan HDZ-ovac podnio ostavku (Željko Katuša, predsjednik Upravnog vijeća AGGRA-e), a u međuvremenu su zaredale i smjene HSP AS-ovaca Ede Komadine u Županijskoj lučkoj upravi, Darija Perkovića u Natura Jaderi i još nekih. I tu je priča završila.

Radi očuvanja političkog braka s MODES-om, HDZ je do listopada prošle godine posmjenjivao dobar dio tih kadrova i na sječu HSP AS-ovih kadrova polako je pala prašina.

Pola godine kasnije, MODES-u se događa isti scenarij - prijete im smjene nakon raskida predizborne koalicije s HDZ-om. Po onoj Gundulićevoj "tko bi gori, sad je doli", MODES-ovci su došli "doli" a strarčevićanci ""gori".

U ovom trenutku, naime, MODES-u se 'ljuljaju' sljedeće fotelje: ona direktora Odvodnje Ante Josipa Šikića, Natura Jaderu vodi im Damir Perić, Zavod za hitnu medicinu Predrag Orlović, u Županijskoj lučkoj upravi zamjenik ravnatelja je Vedran Zrilić, gradski Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja vodi Hrvoje Baranović, gradski Odjel za otoke i zaštitu okoliša Andreja Baraba, te županijski Upravni odjel za gospodarstvo Ante Vukašina.

"Politika ih ne zanima"

Riječ je o toliko važnim resorima da se iz HDZ-a ovih dana čuje kako zasigurno nakon pobjede na lokalnim izborima sve ove fotelje neće ostaviti u rukama bivšeg koalicijskog partnera s kojim se rastali na vrlo ružan način.

U razgovoru s nekim od Modesovih direktora i pročelnicima provjerili smo smatraju li da će zadržati svoje fotelje do isteka mandata unatoč signalima da će biti smijenjeni (za direktore će navodno biti sazvane skupštine društava na kojima će se odlučivati o njihovoj smjeni, a za pročelnike se spekulira kako će im dati mjesta viših stručnih savjetnika te raspisati natječaje za nove pročelnike).

Direktor gradske tvrtke Odvodnja, Ante Josip Šikić, dobrim je dijelom riješio problem smrada pročišćivača na Smiljevcu zbog kojega su građani jedne godine čak prosvjedovali na Narodnom trgu. Prema informacijama iz HDZ-a, ni on se neće spasiti od smjene, a zanimljivo je da Šikić danas kaže da više nije u MODES-u i da ga "politika ne zanima":

- Prije svega sam čovjek od posla i ne želim biti stranački aktivan. Vjerujem da sam napravio velik pomak u Odvodnji i taj bih posao volio dovršiti jer imam viziju i znam što još treba napraviti da se problem pročišćivača u potpunosti riješi, a na gradonačelniku je ipak da o tome odluči - kaže Šikić kojemu mandat ističe krajem studenog ove godine.

U svakom slučaju, bit će zanimljivo pratiti hoće li MODES-ove kadrove zadesiti ista sudbina kao ona koju su sami priredili svojim bivšim kolegama iz HSP Ante Starčevića, nazivajući te kadrovske čistke "logičnim slijedom".