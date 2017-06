Od Kolišta do Obale privlačkih sabunjara

Foto: Zvonko KUCELIN

Ova je utrka pokrenuta radi obogaćivanja turističke ponude u predsezoni kako bismo našim gostima dočarali prirodne ljepote Privlake. "Zaštitni znak", odnosno naš logo osmišljen je kao privlački, sabunjarski brod kojeg su koristili stari privlački sabunjari, a kojima smo ovu utrku i - posvetili.

Naime, nadaleko je poznato kako se upravo privlački "sabun" koristio za izgradnju velikog dijela grada Zadra nakon strašnih razaranja i rušenja u Drugom svjetskom ratu. Svim sudionicima, odnosno natjecateljima smo pripremili i zabavni dio programa, ručak te prigodni poklon - rekla je Iva Zorić, direktorica Turističke zajednice Općine Privlaka na jučer održanoj konferenciji za novinare u povodu prve privlačke utrke - Privlaka Run 2017.

Trčanje na 4,5 i 9 kilometara

Riječ je dakle, o utrci koja će se održati u subotu 10. lipnja u Privlaci, a utrka se sastoji od dvije discipline trčanje na 4,5 i devet kilometara. Start privlačke utrke bit će u staroj jezgri mjesta, na trgu Kolište, a prva će potrčati djeca od četiri do sedam godina. Početak te utrke, za najmlađe je u 9 sati.

- Utrka za odrasle počinje u 10 sati i sastoji se od dva kruga. Kreće se od Kolišta te se ulicom Jamurina nastavlja putem Rasoivice do Puta potoka gdje se spušta prema moru uz Mostinu, Loznicu i prelazi potom na šetnicu koja se proteže uz uvalu Jaz. Dalje se prolazi pored kapelice svetog Nikole i dolazi se do Obale privlačkih sabunjara gdje se završava prvi krug, odnosno utrka za trkače iz prve discipline. Trkači discipline na devet kilometera nastavaljaju još jedan krug - objasnio je Marijan Begonja direktor privlačkog Općinskog komunalnog poduzeća "Artić".

Prijavljeno preko 250 natjecatelja

Prijave za ovu utrku počele su još 24. svibnja i do sada je već prijavljeno više od 250 natjecatelja i djece i odraslih, no prijave traju još danas do 15 sati.

Ivan Gobin predsjednik zadarskog Triatlon kluba na kraju je još dodao kako kotizacija za ovu utrku iznosi 40 kuna, ali je u tu cijenu uključena medalja kao trajna uspomena na prvu privlačku utrku - Privlaka Run 2017., potom majice s logom i kupon za ručak.

- Cilj nam je i velika želja da ova utrka postane tradicionalna kao doprinos predsezoni i dobar početak i uvod u špicu ljeta. Osim našeg Triatlon kluba, organizaciju još dakle, "potpisuju" Općina Privlaka, TZ Privlaka, Općinsko komunalno poduzeće Artić d.o.o., a partneri u ovoj lijepoj priči su nam još zadarska Škola trčanja, Osnova škola Privlaka, Dječji vrtić Sabunić i privlačko Dobrovoljno vatrogasno društvo, kazao je Gobin.