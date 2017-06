U nedjelju odluka o načelniku Škabrnje

Foto: Filip BRALA

Po treći put u nepunih mjesec dana mještani Škabrnje izaći će na izbore te odlučiti tko će u sljedeće četiri godine voditi njihovu Općinu.

Jedino u ovoj Općini nakon drugog izbornog kruga u županiji još uvijek ostaje nepoznanica tko će obnašati dužnost načelnika u sljedećem mandatu. Zbog jednog listića viška na jednom biračkom mjestu u Škabrnji u drugom krugu lokalnih izbora održanih protekle nedjelje, izbori se ponavljaju, i to na jednom biračkom mjestu.

Dosadašnji načelnik Nediljko Bubnjar, kandidat HDZ-a, na biračkom mjestu u Prkosu osvojio je prošle nedjelje 76,6 posto glasova, dok je njegov protukandidat, nezavisni Ivan Škara osvojio nepunih 22 posto glasova. Međutim, Škara je u Škabrnji osvojio 476 glasova birača, dok je Bubnjar osvojio njih 411.

- Izbori u nedjelju ponovit će se samo na jednom mjestu u Škabrnji gdje je registrirano 1.200 birača, kazao je Škara, dodavši kako su prošle nedjelje u Prkosu izgubili za 117 glasova.

Bubnjar je u drugi krug lokalnih izbora ušao osvojivši 49,19 posto glasova birača, dok je Škara sa svojom nezavisnom listom "Moja Škabrnja" ušao sa osvojenih 38,96 posto. U Općinskom vijeću Škabrnje HDZ je osvojio šest mandata, a nezavisna lista "Moja Škabrnja četiri mandata.

Hoće li treći po redu izbori u Škabrnji donijeti promjenu vlasti ili će Bubnjar osvojiti drugi u nizu mandat načelnika Općine pričekajmo do nedjelje do 19 sati, do zatvaranja birališta.