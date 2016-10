Mladima razbili mitove o jogi

U organizaciji Kluba mladih KLOOZ jučer su se u Kapetanskom parku okupili mladi, u želji da nauče nešto više o jogi. Vodstvo KLOOZ-a organiziralo je radionicu joge u parku u suradnji s udrugom Društvom športske rekreacije Vitalnost iz Zadra. Radionicu je vodila Ivana Stilinović, certificirana učiteljica joge i voditeljica udruge Društvo športske rekreacije Vitalnost u Zadru. Prvo je održala kratak uvodni dio, a potom je uslijedio set radionica i vježbi. Središnji dio sata sastojao se od tzv. Pozdrava suncu te osnovnih položaja tijela.

- Ovo je prvi put da u suradnji s Klubom mladih KLOOZ organiziramo radionicu, a sve na njihovu inicijativu. Vrijeme ba s je poslužilo, tako da nas je dobrim dijelom obasjavalo sunce. Dakle, objasnila sam polaznicima čemu služi joga i kome je namijenjena. Uglavnom su bili mladi, u dobi od 20 do 30 godina, što baš i nije čest slučaj. Naime, za jogu su zainteresirane osobe uglavnom u dobi 30 do 40 godina, a ovaj put su se okupili mlađi, jer je radionica i bila namijenjena njima, da se upoznaju s time i vide što je to, kazala nam je Ivana Stilinović.

Joga je kombinacija dinamičnih stilova joge - Ashtanga i Vinyasa, koji spajaju pokret i dah u dinamične sljedove joga asana. Cilj radionice je bio upoznati polaznike sa samom praksom joge, dobrobitima prakse i njenim utjecajem na psihofizičko zdravlje te razbijanje predrasuda o onome što ona jest, a što nije.

Radionica je trajala dva sata, a okupilo se 22 polaznika.