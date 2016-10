Obnova Citadele i bedema vrijedna oko 40 milijuna kuna

Nakon što je izabran za "ITU grad", iz fondova EU za urbani razvoj Grad Zadar na raspolaganju ima 35 milijuna eura. Prva europska sredstva počet će se koristiti već koncem ove godine i to za projekte obnove bastiona Citadela i gradskih bedema.

Pročelnik Upravnog odjela za EU fondove, Šime Erlić, kazao je kako su za te projekte već gotovi arhitektonsko-urbanistički planovi te da je prije pregovora s resornim ministarstvom potrebno naručiti projekt za izgradnju.

Otvorena scena za predstave

Natječaj za uređenje Citadele, odnosno parka zvanog Kapetanski, završen je još prošle godine, a kao najbolje rješenje izabran je uradak tvrtke Multiplan arhitekti d.o.o. iz Slovenije.

Njihovo idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje utemeljeno je na ideji da osnovna namjena prostora Citadele i dalje ostane perivoj, a kao dodatne sadržaje u sklopu njega, unijeli su scenu i gledalište za maksimalno 500 posjetitelja.

- Prostor scene i prostor gledališta koristit će se samo u trenutku organiziranog kulturnog, znanstvenog ili drugog osmišljenog događanja, a kad ih nema, prostor će i dalje funkcionirati kao javni perivoj na bedemima Citadele, nakon odabira najboljeg rješenja priopćili su iz Grada Zadra navodeći kako je svrha ovog projekta obnova i revitalizacija tog povijesnog, a godinama zapuštenog i devastiranog prostora, te njegovo stavljanje u funkciju kulturnog turizma. Također, Sveučilište u Zadru će koristiti taj prostor za svoje potrebe u sklopu redovnih znanstvenih, nastavnih i stručnih aktivnosti, ali i za odmor i rekreaciju. Otvorena scena u prostoru perivoja trebala bi omogućiti izvođenje kazališnih predstava i koncerata, te održavanje znanstvenih aktivnosti, filmskih projekcija, promotivnih ili drugih komercijalnih događaja. No, bez obzira u kojoj funkciji će bastion biti, stanovnici Zadra i posjetitelji moći će taj prostor nesmetano koristiti svakodnevno.

U sklopu ovog idejnog rješenja isplanirano je i povezivanje uređene Citadele s prostorom neposrednog okruženja, dvorištem Znanstvene knjižnice, Državnog arhiva i Pomorske škole, te povezivanje s Perivojem kraljice Jelene Madijevke.

Pročelnik Erlić očekuje kako bi radovi na obnovi bastiona Citadela mogli započeti već polovinom iduće godine, a po dovršetku, bit će to atraktivan prostor kojim će se dopuniti turistička ponuda, pridonijeti jačanju konkurentnosti turizma grada Zadra, Zadarske županije, ali i omogućiti da prostor perivoja zaživi sa svojim korisnicima, djelatnicima i studentima Sveučilišta te građanima. Prema prvim procjenama, za uređenje bastiona bit će potrebno 18 milijuna kuna.

Tri faze obnove Muraja

U sklopu obnove i revitalizacije zadarskih bedema, odnosno Muraja, nedavno su obnovljena Vrata sv. Krševana kao i nogostup, ograda i stube iznad njih.

- Taj mali dio zapravo je uzorak kako će izgledati cijeli taj prostor buduće atraktivne i lijepe šetnice, kazao je pročelnik za graditeljstvo i prostorno uređenje Darko Kasap, koji je već jučer otputovao u Zagreb i tamo započeo pregovore oko krucijalnih zadarskih projekata među kojima i cjelokupnog prometnog rješenja u gradu.

Muraj bi, naime, prema projektu Bogdana Marova, cijelom svojom dužinom i širinom trebao postati pješaka zona bez prometa i parkirališta, s velikim otocima zelenila, novom rasvjetom, klupama, fontanama i javnim spomenicima. Rekonstrukcija Bedema zadarskih pobuna predviđena je u cijeloj dužini od oko 800 metara, odnosno od od zgrade stare Tehničke škole do Trga tri bunara. Za potrebe projekta izrađena je i studija stanja svakog pojedinačnog stabla perivoja s preciznim preporukama kako ih obnoviti i dalje očuvati, a što je izuzetno važno radi očuvanja vizualnog identiteta tog dijela grada gdje perivoj crnike, prema zapisima, postoji najmanje 160 godina. Grad Zadar prihvatio je maketu skulpture koju je izradio akademski slikar Aldo Krizman, tako da će ona krasiti jedan dio perivoja bastiona. Autor idejnog rješenja za Muraj zamislio je da se projekt razvija u tri faze. Tako bi se u prvoj fazi uređivao prostor od stare Tehničke škole do bastiona Sv. Roka, u drugoj od Sv. Roka do Vrata svetog Dimitrija, a u trećoj fazi od Vrata svetog Dimitrija do Trga tri bunara. Cijela investicija teška je između 15 i 20 milijuna kuna, a osnovna ideja projekta je da se pješačke i kolne površine objedine kako bi se, u trenutku ukidanja kolnog prometa, cijeli prostor bez dodatnih zahvata i troškova pretvorio u pješačku zonu, a to je moguće postići izvedbom parternih površina u jednom nivou i primjenom ujednačenih materijala.

Turistička točka

Dok se to ne dogodi, na cijeloj dužini Muraja ostat će jedan dio parkirališnih mjesta.

Kolni promet i parkiranje predviđeni su u sredini bedema, a od pješačkih zona dijelit će ih stupići. Na svakom od bastiona uredit će se zelena površina s javnim sadržajima. Prema Marovljevom projektu u perivoju na Bastionu svetog Roka zamišljena je brončana skulptura s prikazom ljudi u prirodnoj veličini koji sjede na klupi i razgovaraju, a na bastionu Kaštela predviđena je fontana, klupe i urbana oprema. U konačnici, bedemi bi trebali postati ne samo šetnica već i izuzetno zanimljiva turistička točka budući da s njih "puca" pogled na zadarsku gradsku luku i susjedne dijelove grada, ali i prostor za odmor i rekreaciju te organizaciju mnogobrojnih manifestacija i uličnih događanja.

- Kad se završe oba ta projekta, obnove i Citadela i Muraj, bit će to jedna povezana cjelina vrlo privlačna kako stanovnicima Zadra, tako i posjetiteljima. Vjerujem da će Muraj postati napučeniji i atraktivniji od same Kalelarge, zaključio je Erlić.