Zadrani obasjani svjetlom svetoga Šime

Foto: Arif SITNICA

Svečano je jučer bilo u Zadru, posebno oko Trga Petra Zoranića i crkve Svetog Šime gdje su od ranog jutra pristizali hodočasnici iz cijele Zadarske nadbiskupije, ali bilo je tu i hodočasnika iz Splita i Šibenika koji već tradicionalno dolaze pokloniti se zadarskom zaštitniku, čiji dan se jučer slavio.

Svetište svetog Šime koje čuva tijelo starozavjetnog sveca u škrinji iznad glavnog oltara i koja je nesumnjivo jedno od najdragocjenijih i najvrjednijih zlatarskih djela zadarske srednjovjekovne umjetnosti, često je odredište vjernika i turista iz cijeloga svijeta. No jučer, na samu svetkovinu svetog Šime, njegovoj raki teško je bilo prići od mnoštva onih koji su htjeli dotaknuti ga moleći za svoje nakane.

Svete mise započele su još u 7 sati, a onu u 11 sati umjesto zadarskog nadbiskupa koji je nenadano bio odsutan, predvodio je provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri fra Andrija Bilokapić, koji je u svojoj dojmljivoj propovijedi naznačio svetog Šimu kao pravednog i bogobojaznog čovjeka punog Duha Svetoga.

- Mi Zadrani smo obasjani lunarnim svjetlom i to upravo posredstvom svetog Šime. Kao što je mjesec obasjan suncem i na zemlju zrcali to svjetlo, tako je i sveti Šime zagledan u Svjetlo svijeta, odnosno u Krista obasjavao ovaj grad, i zato naš grad još s ponosom može reći da čuva neke kršćanske vrednote. Danas su se nad nama nadvili kojekakvi oblaci, više sa zapada nego s istoka. Primjerice, ova histerija koja ovih dana dolazi prema ljudima koji hoće zaštititi život od začeća. Učeni muškarci i žene, a u totalnoj su tami. Ne vide, i kad im čovjek pokuša racionalno obrazložiti kako život počinje od začeća, oni to ne razumiju. Ništa ne razumiju jer nisu obasjani Svjetlom, a tu svoju tamu pokušavaju navući i na nas. Ako smo prije bili predziđe kršćanstva s istoka, sada smo to predziđe, ali sa zapada, jer od tamo dolaze pošasti nesnošljivosti, rastave i slično, ali hvala Bogu, ima još u nama lunarne svjetlosti, poruka je fra Andrije jučer iz crkve svetog Šime.

Svečanu koncelebriranu svetu misu sinoć u 19 sati predvodio je šibenski biskup mons. Tomislav Rogić, a misna slavlja na svetkovinu sv. Šime uveličali su pjevači Središnjeg crkvenog gradskog zbora pod ravnanjem mons. Pavla Kera.