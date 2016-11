Slaven Rimac i Josip Sesar kandidati za klupu

Foto: Zvonko KUCELIN

Iako se jučer spominjalo da su ozbiljni kandidati za trenera Zadra Slaven Rimac i Josip Sesar, ni utorak u KK Zadar nije donio nešto novo kad je riječ o statusu prvoga trenera Ante Matulovića. Kao i u ponedjeljak, tako je i jučer Matulović vodio treninge što sugerira da je vodstvo kluba 'poteglo ručnu' u odlučivanju, a može se samo špekulirati kako će se sve završiti. Sudeći prema izjavi direktora Borisa Skroće, u klubu su "zbili glave", ali jedna pojedinost iz Skroćinih šturih riječi - kad zbori o tomu da "ćemo vidjeti da ćemo vidjeti što će biti dalje" - ukazuje da nije isključena skora promjena trenera. Prema vijestima što dolaze iz izvora bliskih klubu, otvoreni su razgovori s nekim trenerima (vidi gore) i veoma je moguće da bi nakon nedjeljne utakmice s Mornarom u Baru (prije čega će Zadar u A 1 ligi doma igrati s Hermesom u četvrtak) klupa mogla biti ponuđena novom čovjeku.

Na trenutak se valja vratiti kratkim Skroćinim rečenicama u kojima on ističe da se u klubu razgovaralo o radu struke i odnosu igrača prema poslu. U svakoj tvrtki, a KK Zadar to barem nominalno jest, vodi se računa o djelotvornosti onih koji primaju plaću. Kako do jučer nije bilo čuti glasa o tomu da igračima i struci kasne plaće, javnost predmnijeva da u dinamici isplate nije povod sramotnim izdanjima Matulovićeve družine. No, zabrinjavajuće je što je nakon Jollyja i Matulović govorio o pojedincima koji nisu dostojno nosili klupski dres. Kao prvom treneru baš je u njegovim rukama 'poluga' koju treba uporabiti ako je utvrdio baš ono o čemu je govorio. U klubovima gdje vlada red i u kojima se poštuje hijerarhija bilo koje 'ime i prezime' brzo dospije pod ovakve ili onakve sankcije. Pod uvjetom da je u tomu Matulović popustio ili je propustio provesti određene mjere ili ih predložiti 'višem tijelu', sam je sebi sapleo nogu. Njemu, dakako, valja vjerovati kad je nakon Jollyja uz ostalo kazao i da je u svlačionici izgubio konce. Druga dimenzija što se prožima s prethodnom jest pitanje zašto energično nije javno istupio i hrabro podnio ostavku uz suvisla obrazloženja potkrjepljena činjenicama. Naravno da to ne znači da bi ostavku 'podnio javnosti', ali ista ta zainteresirana - zadarska - javnost pita, jer ima pravo to znati, se je li 'netko' iz kluba na Matulovića utjecao i ako jest, kako. Uostalom, kakvo ozračje može vladati u momčadi poslije svega i može li nekakav razgovor, makar kakav bio, prebrisati sve to crnilo. Ako je klupsko vodstvo, pak, našlo neki način da Matulovića 'prisili' da vodi još utakmicu - dvije, a u međuvremenu traži novoga trenera, ni to nije dobro.

U cjelini, radi se o priči koja aludira na nužnost ekspresnog pronalaska izlaza iz labirinta i, što je još bitnije, kvalitetnoga trasiranja skore 'dionice' što bi trebalo završiti uplovljavanjem u mirnije vode. Naravno, riječ je o ad hoc rješenju koje ni u kom slučaju ne isključuje dobro osmišljenu 'revoluciju' kad je riječ o dugoročno kvalitetnom upravljanju tvrtkom/klubom.