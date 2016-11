Što sve Zadrani prodaju? Ultrazvuk, križ s klecalom i - pravi zub mamuta!

Za kupiti dobrog jarca, vola, magareće mlijeko, češnjak ili alatku nekada je trebalo otići 10. u mjesecu do Benkovca, što je moguće ranije, i iz ponude odabrati najbolje. U vrijeme interneta i to se promijenilo, pa iako je Benkovački sajam i dalje živ, zanimljiv ne samo zbog izloženih proizvoda nego i folklora, puno se robe, i to prvoklasne, može naći i na popularnim oglašivačkim servisima. Na jednom od njih provjerili smo kakva je ovih dana ponuda u Zadarskoj županiji, a ako vas to ne zadovolji - put Benkovca u četvrtak!

Domaćih životinja prodaje se svih vrsta, od pataka i pilića do - volova. Tako jedan mještanin zadarske okolice prodaje bika za 12 kuna po kilogramu mesa. Cijena sitnica, osim kad se ovaj iznosi pomnoži sa zavidnih 700 kilograma "žive vage". Uz ambiciozne susjede možda se i usudite riješiti sve potrebe za zimnicom.

Ako je vjerovati vlasniku konja iz Srba, ni njegov pastuh hrvatski hladnokrvnjak, koji se prodaje s kompletnom ormom, nije puno lakši - 750 kilograma. Ipak, ovaj predivni konj star pet godina ne prodaje se zbog mesa, a i cijena bi po kilogramu bila nešto nepovoljnija, jer se traži 17.000 kuna. "Čipiran, uredni papiri. Pastuh je naučen na rad, izrazito mirne naravi i izrazite ljepote, što se može vidjeti i na slikama", kaže ponosni vlasnik.

U kategoriji faune izdvajamo i sanskog jarca za 750 kuna ("spreman za parenje, od izuzetno mliječnih koza"), bređe šilježice romanovske pasmine (reklo bi se - ovce), stare pet mjeseci za 1300 kuna po komadu, mladog pijevca starog sedam mjeseci za 200 kuna, koke nesilice stare godinu dana za 30 kuna, 10 mošusne i bijele patke po 50, par gusaka za 180 kuna... Oko nam je zapelo i za "magaricu mladu" iz Benkovca, koja je koncizno opisana:

- Prodaje se magarica, pet godina, debela i mirna. Cijena 2000 kn.

Za sve koji boluju od bronhitisa, astme, hripavca ili nedajbože impotencije, tu je (zemuničko) magareće mlijeko za 30 kuna po decilitru.

Ovakvi oglasnici, naravno, nude mnogo širu ponudu od životinja, a u nekim oglasima moguće je iščitati cijele priče. Recimo u ovome: "Križ i klecalo. Ručni rad, hrast - bukva, visina 110 cm, cijena 600 kn." Zašto se čovjek rješava klecala s križem, pitanje je koje čeka odgovor.

Neki se rješavaju i nekada dragih uspomena: "Prodajem vjenčanicu, veličine od 34-38. Haljina je kupljena nova u salonu i jednom nošena (samo?, pr.a.). S njom poklanjam veo i krinolinu. Haljina nije nigdje poparana, kemijski je očišćena i čeka novu vlasnicu. Cijena 2000 kn".

Među oglašivačima je puno onih koji nude sumnjive kozmetičke i medicinske proizvode za zdrav i dug život, ali i dosta onih koji imaju dobre proizvode koji im, zbog novonastalih okolnosti, više ne trebaju. Tako je moguće za 200 kuna kupiti tzv. princezu (vidi fotogaleriju), malo korištenu, za 3500 kuna medicinski električni krevet, a oni koji žele baš investirati u svoje zdravlje najbolje da kupe ultrazvučni aparat GE Medical Systems RT-x 200, proizveden 1993. godine, korišten vrlo malo u Njemačkoj, kojeg Viranin nudi po popularnoj cijeni od 16.000 kuna.

Od šarolike ponude izdvajamo još i kameni vijenac gusterne iz jednog komada, star preko 200 godina, koji (s dostavom) košta 19.500 kuna, zatim plastični srp, odličan rekvizit za maškare ili noć vještica, korišten jedan put, a za one dubljeg džepa preporuka je maketa broda Royal Caroline, rađena tri godine, duga 130 cm i visoka 110 cm, koju vlasnik cijeni na okruglih 100.000 kuna.

Za kraj - poslastica. Zub mamuta sa čeljusti (posljednji srednje europski mamuti iz ledenog doba), starosti preko 10.000 godina, poznata lokacija nalazišta, težina 12 kilograma. Za sve ostale informacije treba nazvati vlasnika iz Zemunika Donjeg, cijena po dogovoru, ali je na oglasu istaknuta okvirna cifra - 20.000 kuna.