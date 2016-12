Ne postoji nezaposleni programer

Foto: Arif SITNICA

Velika postrojenja i tvornice pune radnika stvar su prošlosti, gradilišta također, umjesto ljudi, dizalicama i brojnom drugom tehnikom upravljaju roboti, taksi se više ne naručuje telefonskim pozivom dispečeru već preko on line aplikacije, hranu u lancima brze prehrane tekođer sve učestalije ne naručujemo radniku za pultom već narudžbu radimo digitalno.

Brojni su primjeri istiskivanja žive, ljudske radne snage kompjuterima, posebice u razvijenim zemljama, no trend je sve prisutniji i u ostatku svijeta, tržište rada nikada više neće biti kao nekada, konkurencija nam više nije jeftinija radna snaga već - računalo. Od iznimne je stoga važnosti prepoznati te činjenice i pripremiti se na vrijeme, postati i osobno dio tog danas najbrže rastućeg gospodarskog sektora - IT sektora.

Digitalna karijera vjerojatno je najbolji izbor zanimanja za mladog čovjeka. No kako prepoznati koji sektor odabrati, kako se pripremiti i angažirati oko IT zanimanja, koje tvrtke kontaktirati, zapravo kako saznati sve ono najvažnije oko IT zanimanja, nedoumice su koje najčešće muče velik broj ljudi, posebice mladih. U tu svrhu jučer je u organizaciji portala Netokracija i COIN coworking Zadra, kao i Sveučilišta u Zadru, kao suorganizatora, u Multimedijalnoj dvorani Novog kampusa održana poludnevna konferencija "Digitalna karijera (Zadar)" namijenjena studentima i učenicima završnih razreda srednjih škola. Okupljene su, a dvorana je bila puna do gotovo zadnjeg mjesta, sa spomenutim temama upoznali Ivan Brezak Brkan s portala Netokracija, pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra Šime Erlić, profesorica Ljiljana Zekanović Korona sa zadarskog sveučilišta, Marko Lukić, također sa zadarskog sveučilišta te poduzetnici Tomislav Pancirov, Marko Mišulić, Mihovil Barančić, Mario Ivić, Natko Ivković, Josip Zurak i Martina Knežević.

Zanimljivo je bilo za čuti prije svega informaciju da ne postoji nezaposleni programer, što dovoljno govori o važnosti održane konferencije, što je posebice naglasio Erlić, izrazivši nadu da će i Zadar krenuti u što intenzivnijem smjeru afirmacije IT zanimanja, kao jednog od prioriteta COIN-a.