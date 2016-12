Projekt mosta Pašman - kopno već 50 godina stoji u ladicama

Zašto Pašman nema most koji ga povezuje s kopnom, zašto inicijativa o gradnji mosta već 50 godina skuplja prašinu u županijskim službama, zašto je projekt tunela potisnuo u drugi plan inicijativu gradnje mosta, što bi stanovnici Ugljana i Pašmana dobili gradnjom mosta...

Ta i mnoga druga pitanja vezana uz inicijativu povezivanja Pašmana s kopnom bit će tema sastanka u vijećnici Općine Pašman u subotu, 10. prosinca u 14 sati, na koji svoje sumještane i stanovnike susjednog Ugljana pozivaju načelnik općine Andro Magić i inicijator okupljanja Boris Travica, mještanin Mrljana, gdje je nedavno osvanuo grafit-putokaz „MOST! --> 500 m".

- Iako je grafit u nekima pobudio nadu da se projekt gradnje mosta Pašman - kopno pomaknuo s mrtve točke, o čemu stanovnici godinama sanjaju, u zbilji je to bio ironični pokušaj podizanja svijesti o problemu. Nepoznati je aktivist svojim djelom probao ukazati na sve godine čekanja gradnje veze s kopnom pa tako i na poteškoće koje proizlaze iz života na otocima, i to upravo na lokaciji gdje bi se hipotetski most nalazio, objašnjava Travica, te navodi kako je mnogo razloga zašto je stvaranje čvrste veze između Pašmana i Ugljana s kopnom nužno.

Prema njegovim riječima, cjelina Ugljan - Pašman kilometarski je jednaka udaljenosti, primjerice, Privlake i Pakoštana, ali za razliku od te relacije, gdje ima više od 20 benzinskih postaja, dva otoka dijele samo jednu crpku. Slična je situacija i s trgovačkim centrima i supermarketima, a uza sve to, ističe Travica, stanovnici su ograničeni po pitanju zaposlenja ili školovanja na kopnu.

Načelnik Magić drži da bi od čvrste veze Pašman - kopno koristi imali i stanovnici Dugog otoka i Iža, ali i mnogi građani na kopnu koji putuju na zadarske otoke te i od njih traži podršku.

- Pozivamo stoga Pašmance, Ugljance i naše prijatelje s kopna da dođu u subotu na sastanak u općinsku vijećnicu i podrže ovu inicijativu. Želim naglasiti da je projekt Pašman - kopno star 50 godina, da je ušao u sve županijske prostorne planove, ali unatoč tome, nikad mu se nije ozbiljno pristupilo. Od 2013. godine bio sam na barem 20 sastanaka u vezi mosta u raznim ministarstvima, upravama, na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, ali bez konkretnog rješenja. Umjesto toga, podržava se ideja tunela, protiv koje nemamo ništa, ali smatramo da je i skuplja i nerealnija od gradnje mosta Pašman - kopno, tvrdi Magić i pita hoće li i ta priča trajati 50 godina i tko će zapravo i kada dočekati tunel.