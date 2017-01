Plenković će ipak "igrati" na Kalmetu?

Foto: Marin GOSPIĆ

Može li Plenković riskirati izlazak na izbore u Zadru bez Božidara Kalmete? Dobri poznavatelji dosadašnjih izbornih procesa u Zadru s kojima smo razgovarali tvrde da bi to bio prevelik rizik s obzirom na rezultate koje Kalmeta donosi na svim lokalnim izborima, posebice zadnjima na kojima je "potukao" SDP-ovog kandidata Ivu Bilića s gotovo 20 posto razlike.

No, Plenković se već jednom okušao u izbornoj avanturi bez Kalmete, na zadnjim parlamentarnim izborima, i tada je i dobro prošao jer je HDZ u IX. jedinici osvojio osam mandata. No, parlamentarni izbori, to je već dobro poznata praksa, nešto su sasvim drugo od lokalnih jer se birači na izborima za Sabor najčešće i najviše opredjeljuju po stranačkom predznaku, nego po imenu i prezimenu kandidata. Na lokalnim izborima kandidat za gradonačelnika ili gradonačelnicu Zadra često im je mnogo važniji od stranke jer građani žele izabrati čovjeka kojega smatraju najboljim, najpoželjnijim, kojemu će se moći obratiti, susresti ga, i koji će ih, ako ništa drugo drugo, barem rado pozdraviti i saslušati u prolazu. Kalmeta to svih ovih godina vrlo rado čini jer je shvatio da time gradi i imidž "čovika iz naroda".

Upravo zbog Kalmetine karizme u dijelu medija ponovno su započele spekulacije o tome hoće li on i ove godine biti kandidat za gradonačelnika ili će Plenković zbog optužnice protiv njega izabrati drugog kandidata. Jutarnji list tako donosi izjavu njihova izvora iz HDZ-a koji im navodno kaže kako će Kalmeta ponovno u utrku za gradonačelnika "jer su ostali kandidati prilično neprepoznatljivi". HDZ je, navodi izvor, proveo internu anketu čiji su rezultati pokazali da većina Zadrana i dalje želi vidjeti Kalmetu na čelu grada, pa su u vrhu stranke i dalje suočeni sa spoznajom da jedino njegova kandidatura HDZ-u jamči pobjedu.

Inače, HDZ redovito uoči izbora provodi interne ankete kako bi upitima o konkretnim kandidatima osluhnuli puls birača. Tako će biti i ove godine kada za stranku dolaze najvažniji lokalni izbori. O tome koliko su točne medijske spekulacije da stranka na izbore u Zadru ipak izlazi s Kalmetom, upitali smo predsjednika zadarske organizacije HDZ-a Josu Nekića, koji, pak, kaže kako se - još ništa ne zna.

- Gradski odbor stranke još uvijek nije donio odluku o tome tko će biti kandidat za gradonačelnika Zadra, ali takvu ćemo odluku donijeti na vrijeme, rano je o tome još govoriti, izbori su za pet mjeseci. Cijenim interes medija i građana, ali čim donesemo odluku o našem kandidatu obavijestit ćemo javnost - kaže Nekić, dodajući kako ne sumnja da će njihov kandidat i na ovim izborima odnijeti pobjedu jer im građani od izbora do izbora uvijek ukazuju povjerenje.

Razgovarate li, pak, sa starijim HDZ-ovcima reći će vam kako je pobjeda doista najizglednija s Kalmetom jer u ovom trentuku HDZ nema tako 'jaku' osobu koja im može donijeti pobjedu.

U svakom slučaju, lokalni HDZ sada iščekuje stranačku odluku o izboru kandidata nadajući se kako su Plenkoviću ovakvi argumenti i ankete dovoljni da se svojim autoritetom šefa stranke ne ispriječi Kalmeti u utrci za još jedan gradonačelnički mandat.