Marko Popović najbolji strijelac Eurokupa u povijesti

Marko Popović (34) postao je najbolji strijelac u povijesti Eurokupa nakon što je u srijedu postigao 15 koševa za španjolsku Fuenlabradu u 76:100 porazu od Gran Canarije u susretu posljednjeg, 6. kola skupine E TOP-a 16. Popović je s učinkom u Las Palmasu stigao do brojke od 1188 poena u Eurokupu čime je za jedan poen nadmašio dosadašnjeg rekordera Amerikanca Mirea Chatmana, no ove sezone neće moći još popraviti svoj učinak jer je Fuenlabrada porazom ispala iz natjecanja.

- Lagao bih kada bih rekao da mi nije drago zbog rušenja rekorda no da je to bio moj glavni cilj ne bih prošle sezone izabrao igrati za Fuenlabradu. Više bi mi se svidjelo da smo pobijedili i ušli u četvrtfinale te da sam uz to stigao do rekorda - rekao je Popović.

- Rekord po zabijenim koševima mi puno znači, to je čast, no dva puta sam osvojio ovo natjecanje što je ipak puno veće postignuće od ovoga - dodao je Zadranin.

- Tužni smo i ponosni. Tuga će proći no ponos ostati. Kao što će i dugo vremena ostati rekord Marka Popovića koji je postao najbolji strijelac u povijesti Eurokupa u dresu Fuenlabrade - priopćio je klub.

Popović je dosad odigrao 85 utakmica u Eurokupu te je dva puta podigao pobjednički pehar. Osvojio ga je 2011. s Uniksom iz Kazana pa opet 2015. s Himkijem.

- Imao sam različite uloge u ta dva kluba. U Uniksu sam bio jedan od najvažnijih igrača te sam puno igrao dok sam u Himkiju bio zamjena Tyresu Riceu. Moja uloga je bila različita no zadovoljstvo osvajanjem trofeja jednako.

U Eurokupu je ove sezone ostalo nekoliko igrača koji bi mogli dostići rekord 1,86 metara visokog Zadranina. Amerikanac Earl Rowland (Himki) zabio je 1.147 koševa dok ih Španjolac Rafa Martinez (Valencia Basket) ima 1.124.