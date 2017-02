Pobjeda i nada u ostanak

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadar je napokon pobijedio i napravio veliki korak prema konačnom cilju, ostanku u ABA ligi. U jednoj od najvažnijih utakmice sezone Zadar je bio dobar, kada je trebalo dovoljno koncentriran, i vrlo motiviran i pobjeda nije izostala. Znao je trener Zadra Aramis Naglić da gosti imaju kvalitetan roster, ali i nikakvu igru koja se zasniva na individualnim rješenjima Mornarovih Amerikanaca. Postavio je čvrstu obranu, nije dao protivniku da se raspuca, a gosti su samo u jednom trenutku druge četvrtine parirali Zadru, ali nisu bili u niti jednom trenutku u šansi da izvuku pobjedu na Višnjiku. Naglić je u ovoj utakmici imao raspoloženog Vladovića, Baraća i Marinkovića, igrače koji su nosili Zadar tijekom cijele sezone, a dobio je i Yannicka Frankea, koji je dobro zamijenio Maja Kovačevića, koji je vrlo brzo ušao u probleme s osobnim pogreškama.



Samo 45 sekundi je trebalo Mornaru da zaradi tri osobne pogreške. Više od dvije minute za prvi koš. Ali potpunu konfuziju u redovima gostujuće momčadi Zadrani nisu iskoristili, pošto je Zadar također nakon dvije minute imao samo dva postignuta koša. Ipak, otvorilo se tada Zadru, koji je preko pet poena Vladovića i trice Kovačevića stigao do +4, ali malo su se razigrali i gosti, koji su, kako što je i najavio trener Zadra Aramis Naglić, više-manje divljali po terenu i većinu svojih koševa postigli s linije za tri poena. Tako su, preko Jonesa i izjednačili na 14:14, ali Barać i Franke su ekspresno odveli Zadar ponovno na +4 (18:14). Franke je pogodio tricu, na asistenciju Bašića za 23:16, a Zadar je nakon prvih deset minuta imao vrlo dobrih +8 (24:16).

Zadrani su djelovali vrlo borbeno i samopouzdano, dok Mornar nije nikako mogao povezati svoju igru. Doduše igra Mornara se i bazirala na individualnim rješenjima Amerikanaca, a to je Naglićeva momčad čvrstom obranom lako rješavala. Zadarski strateg nastavio sa svojom praksom velikog broja rotacija, ali ovaj put nakon što su u igru ušli Bašić, Franke, Georgiev i Krajina, rezultat nije padao. Svi igrači Zadra su igrali dobro, znali su što treba raditi i to je funkcioniralo. Ali dogodila se opet crna rupa i to na kraju druge četvrtine. Nakon nje, Mornar je vodio.

Ipak, iako su u nekoliko navrata imali priliku, Zadrani nisu otišli na dvoznamenkastu razliku, a u 18.minuti tricom Wallera Mornar je stigao na samo -4 (31:27). Dodatan problem treneru Zadra predstavljala je četvrta osobna pogreška raspoloženog Maja Kovačevića, a dvije je dobio u samo 20-ak sekundi.

Zvao je minutu odmora tada Naglić, ali Waller se razigrao, pogodio još dvije trice i Mornar je poveo 33:31, a Jakov Vladović je 30 sekundi prije kraja poluvremena odgovorio s tricom i vratio Zadrane u vodstvo, ali nakon loše obrane pick&rolla, Pavić postiže posljednji koš u poluvremenu i gosti na odmor odlaze s minimalnom prednošću (34:35). Znao je strateg Zadra da se posljednji period nikako ne smije ponoviti, jer je Zadar, nakon vrlo dobre igre, potpuno se izgubio na parketu i sam dopustio protivniku povratak u utakmicu.

I drugo poluvrijeme je krenulo nervozno s obje strane. U dvije minute Zadar je napravio jedan, a gosti dva prekršaja u napadu. Gosti su zaradili i tehničku pogrešku, a Zadar je to iskoristio i tricom Ramljaka stigao na 42:37. Odličnu utakmicu u tim trenucima igrao je Boris Barać, koji je postigao pet koševa za redom i odveo Zadar na 47:40, a minutu odmora morao je pozvati gostujući trener nakon što je Franke pogodio tricu za +10 (50:40).

Mini seriju su gosti napravili nakon namjerne Ramljaka i tehničke zadarske klupe, ali Franke je zabio tri bacanja, a Barać je također nastavio biti miran i Zadar je održavao desetak koševa razlike. Gosti su u trećoj četvrtini napravili čak pet prekršaja u napadu, a Zadar nije uspio potpuno prelomiti utakmicu, isključujući radi izgubljenih lopti i nekoliko loših ideja u napadu.

No, vrlo koncentrirani bili su Zadrani na početku posljednje dionice, čvrsto odlučivši prekinuti svaku dilemu. Dok su gosti nastavili divljati, Zadar je iz minute u minutu povećavao prednost i sedam minuta prije kraja, košem i dodatnim bacanjem Lovra Mazalina, stigao je prvi puta na +15 (66:51) i mirno krenuo prema pobjedi. Gosti su ponovo napravili grešku u napadu, ali i u obrani i Zadar je preko Marinkovića poveo 68:51 šest minuta prije kraja. Poveo je Zadar i s 20 razlike, ali u samo minutu Mornar je ukrao tri lopte Zadru i napravio 8:0 i stigao na 71:59 četiri minute prije kraja. Ali vremena za preokret nije bilo.

Zadar je dobio bitku, ali rat nije niti blizu gotov. S Mornarom u ovom trenutku ima bolji međusobni omjer. Obje momčadi imaju na dnu ljestvice isti broj bodova. Ali Zadar ima nešto teži raspored od momčadi iz Bara i za ostanak u ABA ligi morat će dobiti obje domaće utakmice (Cibona, Olimpija), a za svaki slučaj bilo bi dobro slaviti i u gostima kod Karpoš Sokolija.

ZADAR - MORNAR 80:62 (24:16, 10:19, 23:16, 23:11)

ZADAR - Dvorana Krešimir Ćosić. Gledatelja 2000. Suci: Milja Vojinović (Srbija), Siniša Herceg (Hrvatska), Ivan Stefanović (Srbija).

ZADAR: Franke 11 (2-3), Bašić 1 (1-2), Vladović 11 (3-3), Krajina 4, Georgiev, Brzoja, Marinković 17 (3-5), Barać 13 (2-2), Ramljak 5, Kovačević 10 (2-3), Mazalin 8 (1-1). Trener: Aramis Naglić.

MORNAR: Anderson 3 (1-1), Jones 7 (1-2), Vitkovac, Vujošević 1 (1-2), Čalić 1 (1-2), Tatum, Ellis 9 (1-2), Pavić 5 (1-2), Mugoša, Waller 28 (1-2), Bakić 8 (2-2). Trener: Đorđe Pavličević

Šut za dva: Zadar 19-43 (44%), Mornar 13-33 (39%)

Šut za tri: Zadar 9-22 (41%) Franke 2, Kovačević 2, Vladović 2, Ramljak, Barać, Mornar 9-24 (38%) Waller 5, Jones 2

Slobodna bacanja: Zadar 15-20 (75%), Mornar 9-15 (60%)

Skokovi: Zadar 39 (29+10), Mornar 26 (24+2)