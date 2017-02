Iako je „Tuna, Sushi & Wine festival" posljednje dvije godine poboljšao statističku krvnu sliku noćenja i dolazaka turista iz Japana i, općenito, istočnoazijskih zemalja u Zadar, njegova suština i značaj kriju se i u drugom području. - To je najbolje sažeo ministar turizma Gari Cappelli odgovarajući na pitanje japanskih novinara - očekuje li veći broj japanskih turista u Hrvatskoj ili Zadru zbog činjenice postojanja festivala posvećenog japanskoj kulturi. Cappelli je kazao kako je trenutno najvažnije poslati poruku kako u Hrvatskoj poštuju japanski narod i drevnu japansku kulturu. Uvjeren sam da će ta poruka pronaći svoj put do naših potencijalnih japanskih gostiju i turista. Vrlo vjerojatno to ćemo vidjeti u većem broju noćenja i dolazaka Japanaca i turista s Dalekog Istoka, pogotovo jer je riječ o turistima koji putuju tijekom cijele godine. U Hrvatskoj postoji pozitivan trend dolazaka istočnoazijskih turista, a prvi grad koji mogu posjetiti kada iz Zagreba idu prema Dalmaciji upravo je Zadar. To moramo iskoristiti, ističe Rados.