U pripremi 100 projekata vrijednih 100 milijuna eura

Foto: Zvonko KUCELIN

U sljedeća dva mjeseca u Zadarskoj županiji bi se trebali potpisati ugovori za EU projekte vrijedne 232 milijuna kuna. Također je u pripremi oko 100 projekata vrijednih 750 milijuna kuna ili oko 100 milijuna eura, najavila je u zgradi Zadarske županije Gabrijela žalac, ministrica regionalnog razvoja i EU fondova.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije je s ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislavom Petrićem održala radni sastanak sa županom Zadarske županije Stipom Zrilićem, gradonačelnicima, načelnicima i drugim nositeljima regionalnoga razvoja Zadarske županije. Tema sastanka bio je novi smjer regionalnoga razvoja i upravljanja EU fondovima te o razvojnim projektima i mogućnostima njihova financiranja EU sredstvima.

Na početku, župan Zrilić je rekao kako je opće stanje u Zadarskoj županiji dobro.

- Index razvijenosti je 106 posto. Bilježimo rast BDP-a i zaposlenosti, a do sad smo u cijeloj županiji realizirali 155 projekata vrijednih 172 milijuna eura. Samo Zadarska županija i njene ustanove, do sad su realizirale 73 projekta vrijedna 132 milijuna eura. Za nas je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najvažnije ministarstvo upravo zbog limitiranih mogućnosti županije, rekao je između ostalog zadarski župan.

Ministrica Žalac je rekla kako je ova godina prijelomna za regionalni razvoj.

- Do 1. srpnja trebat će napraviti izmjene Zakona o regionalnom razvoju i Zakona o brdsko-planinskom području. Samim ovim sastancima izmjestili smo regionalnu politiku iz Zagreba u Zadar i druge krajeve Hrvatske, rekla je ministrica Žalac.

No, ministrica je rekla kako je do 23. ovog mjeseca trebalo donijeti odluku o izmještanju Uprave za otoke, ali se to nije dogodilo zbog toga što ta odluka nije ušla u proračun. Ona podržava izmještanje nekih uprava iz Zagreba u druge krajeve Hrvatske. Također je potvrdila da investicije koje planira Zračna luka Zadar, neće biti financirane EU novcem prije 2020. U ovoj godini ide i projekt Cerovačke pećine. No, niti župan Zrilić niti ministrica Žalac nisu mogli odgovoriti na pitanje kako je po povlačenju EU sredstava Zadarska županija rangirana u odnosu na ostale. Ministrica je samo dodala da će rangiranje biti gotovo tek sljedeći mjesec, ali da će se preko 232 milijuna kuna projekata ugovoriti u sljedećih dva mjeseca.