Zadarski "Tovari" organiziraju ratne igre za liječenje trogodišnje Eve

Foto: Sebastian GOVORČIN

Kličevica pored Benkovca ove subote bit će mjesto humanitarnog susreta "Tarapana II: Valentinovo za Evu". Radi se o susretu airsoft ekipa, ljubitelja simulacije vojnih scenarija, s kojeg će prihod biti namijenjen obitelji Rožajac čija je djevojčica Eva u Rimu na liječenju od rijetke Battenove bolesti.

Eva Rožajac boluje od Battenove bolesti zbog koje u dobi od tri godine više ne priča, sve teže hoda i održava ravnotežu. Zbog enzima koji nedostaje njihovu tijelu, djeca s tom genetskom bolešću rapidno propadaju i rano umiru, ali Eva je primljena na eksperimentalno liječenje u rimskoj bolnici koje daje dobre rezultate jer zaustavlja napredovanje bolesti pa su njeni roditelji puni nade.

Liječenje u Rimu je besplatno, međutim šibenska obitelj nema novca za letove, skup smještaj i troškove života u Rimu.

Početak susreta je u 9 sati, a okupljanje kreće već od 7.30 sati. Maksimalan broj bio je sto sudionika, no ta brojka do sad je narasla već na 150 sudionika, doznajemo od Ivana Ivanovića iz ASU "Tovari" čiji članovi zajedno sa ASK "Šibenik" organiziraju ovo okupljanje.

- Proširili smo teren tako da će sve biti u redu. Ekipe dolaze iz Slovenije, Bosne, Dubrovnika, Metkovića, Opuzena, Šibenika, Splita, Sinja, Gospića... Za sada imamo 22 ekipe koje će se podijeliti na dvije strane, a kako je susret prigodan u sklopu Valentinova i tema će biti u tom duhu. Ekipe će jedna od druge nastojati sačuvati, oduzeti ili uništiti što više crvenih ili plavih balona napunjenih helijem, otkriva Ivanović.

Prijave su još moguće do danas i one se šalju na email asutovari@gmail.com. Trebaju sadržavati ime, prezime i godinu rođenja člana i naziv kluba. Danas je zadnji dan prijava, poručuju iz ASU "Tovari", tako da svi oni koji žele sudjelovati na susretu, nek se jave na vrijeme. Nakon završetka prijava slijede objave finalnih lista sudionika. Kotizacija iznosi 100 kuna i u nju su uključeni troškovi propseva (pomagala) i topli obrok poslije susreta.

Airsoft Udruga "Tovari" neprofitna je udruga koja okuplja fanove zainteresirane za rekreacijsku aktivnost simulacije vojnih scenarija. Tim je osnovan 5. svibnja 2010. u Zadru, a službeno su postali udruga 5. svibnja 2011., kao udruga primarno orijentirana za izvidnička djelovanja.