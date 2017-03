Otišao uz glazbu koju je toliko volio

Foto: Vedran SITNICA

Na Gradskom groblju u Zadru je sahranjen Ante Perković, naš poznati novinar, kritičar, publicist i pjesnik. Bio je to pomalo neobičan sprovod, reci će oni koji su nazočili, jer nije baš česta izvedba pjesama na posljednjem ispraćaju. Od nekoliko njih koje su se mogle čuti valja istaknuti "Svi me vole dok me ne upoznaju" s istoimenog albuma.

Ante Perković preminuo je prije nekoliko dana u 44. godini, nakon kratke i teške bolesti. Bio je jedan od pionira hrvatskog blog novinarstva, a kad je riječ o svojem rodnom gradu napisao je 2006. svojevrsni kulturni vodič "Volite li Zadar". Neko vrijeme na radiju 057 vodio je glazbenu emisiju, a posljednjih godina surađivao je na predstavama Montažstroja, učinivši ih naširoko prepoznatljivima.

Prije solističkih i albuma sastava Djeca objavio je i biografiju Pipsa "Dugi vikend u zemlji čudesa" (1997.), jednu od prvih takvih knjiga u samostalnoj Hrvatskoj, a u to doba pisao je i za magazin Nomad. Vjerojatno je to bio razlog da se na Perkovićevom sprovodu pojavila cijela postava grupe Pips Chips i Videoclips, kao i njihov fan Emil Tedeschi, predsjednik uprave Atlantic grupe. Također, bili su tu brojni Zadrani koji su došli ispratiti člana obitelji, prijatelja i nadasve velikog intelektualca s čijim je odlaskom cijela Hrvatska ostala siromašnija.