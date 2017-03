Sinovčić dobio 18 glasova za mandat do 2021.

- Govorilo se o drugom kandidatu. Lobiralo, pritiskalo. Gospodo, moj pritisak je moj rad, moja djela, moji rezultati - rekao je Sinovčić

Foto: Vedran SITNICA

Nakon što prije tjedan dana nije bilo kvoruma, sinoć je izborna skupština NS Zadarske županije održana jer se od 32 pozvane članice odazvalo njih 19. U točki u kojoj se glasovalo za izbor novoga predsjednika, do 2021. godine, sve je bilo jednostavno. Jedan jedini kandidat, Reno Sinovčić, dobio je 18 glasova, jedan je skupštinar bio protiv.

- Zahvaljujem vam što ste se odazvali ovoj skupštini, što niste podlegli strahovitom lobiranju i velikim pritiscima - rekao je skupštinarima Sinovčić u nastupu poslije glasovanja.

Skupština je, inače, počela točno u 18 saati i 13 minuta. Sinovčić, kao predsjednik radnoga predsjedništva, predložio je verifikacijsku komisiju (Zvonimir Ljutić, Vlado Pirović i Josip Bobanović) koja je nedugo zatim izvijestila da je utvrđen dolazak 19 članica od 32 što čini kvorum. Zapisničar je bio Emil Brkić, javni bilježnik.

Skupštinare su pozdravili Mario Kustić i Ante Kulušić, dopredsjednici HNS-a. Kustić je rekao dvije - tri kurtoazne riječi, dok je Kulušić bio rječitiji.

- Zajednički trebamo raditi na tomu da dalmatinski nogomet ponovno diše zajednički. Ne bih smi to reći, ali reći ću - radit ću na tomu da se iz Dalmacije 'progura' što više sudaca. Žao mi je što je Dalmacija u međusobnom nogometnom ratu, a to nije dobro. U međuljudskim odnosima valja zatomiti taštine. Neka Bog čuva Zadar, Zadarsku županiju i zadarski nogomet - rekao je Kulušić.

NK Zadar u rukama krivih roditelja

Uslijedila je točka o radu Saveza pod kojom je Reno Sinovčić odbacio tvrdnje 'druge strane', pa istaknuo da ne zna ni za jedan klub kojemu nije bio na usluzi, da je svatko mogao doći, zvati i pitati što ga zanima.

- I u NK Zadar sam se tako ponašao dok je to bilo moje dite. Sad je to dite u rukama krivih roditelja. Prigovara se i navodi da nemamo sudaca i još druge stvari. Suce ne postavljam ja, ni Srebrić ili Kulušić, sudac se postaje na terenu. Prigovara se i drugo, a mi u izborničkoj ulozi imamo Božu Miletića, trenera vratara Jaklina (vjerojatno nenamjerno previdio je Ferdu Milina, pr. a.), oni su plod Saveza. Kad sam došao u Savez nisu suci išli dalje od Dalmacije, poslije smo se širili...

Onda je Sinovčić zahvalio skupštinarima:

- Hvala što ste došli. Meni pritisci i lobiranja 'druge strane' bez argumenata nisu jasni. Čini mi se da je to krenulo kad su suci počeli NK zadar naplaćivati takse. Zašto bi recimo, Primorac plaćao, a Zadar ne bi? Zadovoljan sam radom Saveza i svojim radom i ne trebaju mene smjenjivati moji najbolji prijatelji nego vi skupštinari recite je li trebam biti predsjednik ili ne.

Jedan 'protiv'

Po Sinovčićevu izlaganju predložena je rasprava, ali nitko se nije javio za riječ. Svi su glasovali za izvješće, nitko protiv, nitko suzdržan, no Vitomir Prtenjača zatražio je riječ i kazao:

- Svi ste dobili izvješće pisano i prošli smo ga prije sedam dana na onoj sjednici, zato je ovako kratko bilo.

Nakon toga Sinovčić je pozvao izbornu komisiju Saveza da iznese izvješće o tomu tko se kandidirao za predsjednika. Srećko Škorput, kao predsjednik, iznio je da je u roku i u skladu sa Statutom i Poslovnikom komisija zaprimila prijedlog NK NOŠK iz Novigrada koji je na svojoj sjednici od 10. veljače 2017. predložio Sinovčića u skupštinu i za predsjednika.

- Sinovčićevu kandidaturu podržalo je i ovjerilo 26 članica Saveza - kazao je Škorput.

Dakle, uslijedio je glasovanje, što je već spomenuto, a onda je Sinovčić predlagao članove IO i NO. U IO predložio je Niku Pavića, Zvonka Ljutića, Vladu Pirovića, Zvonimira Pedića i Zvonimira Škaru, te Vitomira Prtenjaču kao zamjenika predsjednika. U NO predloženi su Tomislav Ćurković, Josip Bobanović i Luka Marinović.

- Za predstavnike u skupštini HNS-a predlažem Prtenjaču i Sinovčića, a za zamjenika Nediljka Bubnjara - rekao je Sinovčić.

Prtenjača: Zadru nije odgovoran Savez

Sve je jednoglasno prihvaćeno, a pod točkom Razno nekoliko je riječi kazao Vitomir Prtenjača.

- Hvala što se niste dali uvući u igre. Tužan sam što NK Zadar nije jedini nositelj, tako sam i bio rekao, ali su moje riječi krivo prenesene. Još jednom, hvala vam što vam je stalo do vaših klubova. Nedopustivo je da NK Zadar izrabljuje Savez, a NK Zadar sve je bilo podređeno, ljudi, prostor... Sad bi htjeli da je drugi odgovoran, recimo vi iz Posedarja ili iz Polače...

Za govornicu je ponovno izišao Reno Sinovčić.

- Govorilo se o drugom kandidatu. Lobiralo, pritiskalo. Gospodo, moj pritisak je moj rad, moja djela, moji rezultati. Žalosno je da je taj drugi kandidat, koji je bio ovdje i s kojim sam se pozdravio i rukovao, napustio skup kad je pobrojio kvorum. I danas su se radili pritisci na vas i divim vam se što ste izdržali. Ne znam zašto NK Zadar to radi. Ja sam tamo većinski vlasnik i nikad nisam imenovao Svetka Ćustića za direktora. On je došao meni i pitao me... i Jakov Surać, obojica su moji prijatelji. Ali, ne znam odakle toliko mržnje kod njih. Trebali su mi reći, a ne da doznajem od drugih. Kao većinski vlasnik od ponedjeljka ću se početi brinuti za NK Zadar, sve prijateljski...

Po završetku skupštine uslijedio je prigodan domjenak.