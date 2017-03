U Zadru mi je nastup puno intimniji nego u drugim gradovima

Ivan Šarić Zadranima je dobro znano lice, i to prije nego ga je obasjalo svjetlo reflektora pozornice. Odrastao na Bilom brigu, i to u neslućene visine, ovaj je čovjek jedan od malobrojnih u Hrvatskoj zahvaljujući kojima je stand up postao popularan i zbog čega su se njime mladi ljudi u sve većem broju počeli baviti.

Ivan Šarić nekoliko puta godišnje gostuje u Zadru i nastupi su mu odlično posjećeni. Zbog toga nema sumnje da će i ovaj u subotu, 11. ožujka s početkom u 21 sat, biti takav. Cijena ulaznice je 80 kuna. S Ivanom, koji danas dolazi u Zadar, razgovarali smo o njegovoj karijeri u komediji i tome zašto mu je u Zadar uvijek drago doći.

U Arsenalu nakon osam godina

- Zadarska publika je moja publika i s njom uvijek imam specijalni odnos. Svaki put kažem da je u Zadru sasvim drugačija predstava, nego u bilo kojem drugom gradu gdje sam ikad nastupao. Najbolje bi bilo da Zadrani jednom dođu u drugi grad i vide kako su moji nastupi tamo sasvim drugačiji. U Zadru su moji nastupi lokalniji i intimniji, bilo da se radi o kafiću ili klubu kao što je Arsenal, kaže Šarić i prisjeća se kako je u Arsenalu zadnji put nastupao prije osam godina u sklopu Panč festivala.

Začeci Šarićeve karijere bili su još tamo 2006. godine kada je od prijatelja dobio poprilično izgrebani DVD sa stand up nastupom Robina Williamsa. U tom trenutku dogodio se kompletni preokret i umjesto pisanja linija koda, on počinje pisati tekstove za svoje nastupe; umjesto čačkanja po kućištu računala, on čačka po glavama svoje publike i uspješno ih navodi ne samo do smijeha, nego i do nekih novih shvaćanja o njima samima.

Turneja po Balkanu

- Nastup u Zadru bit će mi zadnja predstava sa starim materijalom, a u travnju slijedi balkanska turneja po kazalištima u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Po Beogradu i Sloveniji imam veliku publiku, a lani sam shvatio da su mi klubovi premali i stand up ovom turnejom dižemo na veću razinu. U kazalištima se i publika i ja drugačije ponašamo. Ne mogu imati skeč o Troji u bircu od 50 ljudi u Sinju, kaže Šarić.

Turneja će obuhvatiti 30 kazališta. Upitali smo Šarića hoćemo li ga uskoro opet imati prilike vidjeti na tv-u i kako danas, s vremenskim odmakom, gleda na nastup u showu Tvoje lice zvuči poznato.

- Nuđene su mi neke stvari, ali zasad sam odlučio malo pripaziti, da nisam na 'teveu' samo u nekoj pojavnoj ulozi, već da to ima malo više smisla. U showu Tvoje lice zvuči poznato sam uživao, a naučio sam puno i o kontroli glasa i glumi. Rodila su se i neka nova prijateljstva, a ono što bi to moglo najbolje ilustrirati je činjenica da i danas svi koji smo sudjelovali u drugoj sezoni imamo What's app grupu u kojoj se dopisujemo, kaže Šarić.