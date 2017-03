Uspješna premijera za potvrdu dobrog smjera

Foto: Vedran SITNICA

Prva sezona u A-2 regionalnoj ligi je iza vaterpolista Zadra 1952 koji su u konkurenciji osam momčadi osvojili sedmo mjesto. Dovoljno za potvrdu ligaškog statusa i za sljedeću sezonu. Pobjeda u dvoboju posljednjeg kola s Primorcem teoretski je mogla pogurati momčad s Višnjika i prema šestom mjestu, no crnogorski sastav je jedan od najboljih u ligi, što je preksinoć i potvrdio. Gosti su dvoboj dočekali s imperativom osvajanja tri boda koja im donose najmanje drugo (kvalifikacije za A-1 ligu), a možda i prvo mjesto s kojeg se izravno ide u A-1 ligu. Domaćini su pokušali izbjeći scenarij s nekih dosadašnjih dvoboja protiv klubova iz gornjeg doma u kojima bi vrlo brzo upali u rezultatski zaostatak. U tome nisu uspjeli jer su Kotorani otišli na plus četiri već nakon prve četvrtine. Ipak, vidjeli smo vrlo dobro izdanje Zadrana, posebno Tonija Grozdanića i Ivana Vrbnjaka, potom i zapaženih reakcija vratara Jerka Jurline pa nakon posljednjih 32 minute u sezoni nije bilo tuge u zadarskim redovima. Zadar se najvećim dijelom držao na četiri do pet golova zaostatka, dovoljno za pozitivan dojam dvoboja s Primorcem.

- Sportski smo se nadali bodovima, ali realnost je takva da je to protiv Primorca bila nemoguća misija. Bez obzira na poraz nismo nezadovoljni budući da smo u pojedinim trenucima utakmice bili jako dobri. Neiskustvo nam je donijelo dosta lagano primljene golove, posebno kada bismo prije toga bili uspješni u napadu - rekao je Goran Jovančević trener Zadra koji se osvrnuo i na učinak njegove momčadi ove sezone

- Prije početka smo i rekli da ćemo ostati. Ja osobno sam se nadao da ćemo imati koju pobjedu više ali bio je i prisutan i strah da završimo sezonu bez boda. Nismo znali u što ulazimo, ovo je ogroman iskorak u odnosu na ono prije što smo igrali u Prvoj B ligi, zlata vrijedne minute, gostovanja. Kad podvučemo crtu, htjeli ne htjeli, moramo biti zadovoljni - istaknuo je Jovančević.

U svakom slučaju igranje A-2 regionalne lige veliki je dobitak.

- Apsolutno, da nismo to uradili, siguran sam da bi se mnogo naših momaka vrlo brzo ostavilo vaterpola. Oni posjeduju ogromnu kvalitetu, međutim, da bi mogli sve to realizirati i iznijeti na svjetlo dana ovakve utakmice su bile neophodne. Ne smijemo za ničim žaliti, već sutra je novi dan i početak novog ciklusa.