Vrhunska glazba na tulumu u prirodi

Foto: Marin GOSPIĆ

Dva dana tuluma u šumi, na vrhu planine, pustom otoku, bez potrebe za električnim kabelima, uz izvrstan zvuk? Zvuči nemoguće? I nama je zvučalo. Sve dok nam mladi zadarski inovator Fabijan Dukić nije predstavio svoj izum - malo prijenosno pojačalo veličine mobitela koje radi upravo to. Pruža izvrstan zvuk, uz veliku mobilnost i dugo trajanje. Zvuči savršeno za sve one ljubitelje prirode koji uz odlazak u zabačene kutke zemaljske kugle požele napraviti i vrhunski tulum uz isti takav zvuk.

O čemu se točno radi?, pitamo ga.

- To je malo prijenosno pojačalo, dakle umanjena verzija onog uređaja koji stoji u dnevnim boravcima u sklopu većih audio sustava. Njegova uloga je da od prosječnog zvuka napravi puno kvalitetniji, jači, istančaniji zvuk. Ovo je pak manja verzija, lako prenosiva, s jakom ugrađenom baterijom, koja omogućuje toliko dugo trajanje. Na Amplify se može spojiti bilo koji zvučnik i razlika je izuzetna, pojašnjava ovaj 15- godišnjak, inače učenik Prirodoslovno-grafičke škole u Zadru.

Na ovom izumu radio je posljednja tri mjeseca, a ideja je došla u procesu proučavanja zvučnih sistema.

- Uvijek sam želio imati što bolji zvuk, bilo gdje da idem. I kako nisam bio zadovoljan što nude na tržištu dostupni mobilni 'bluetooth' zvučnici, došao sam do ovog rješenja, pojašnjava Dukić, koji je prvi prototip napravio iz rabljenih dijelova. Za to mu je prvo poslužio stari zvučnik, nakon čega je na internetu došao do drugih komponenti.

Rastavljanje i sastavljanje stvari kod njega je prisutno od 'malih nogu'. S deset godina već je popravljao pokvarene igraće konzole, pa je ovo bio nekako i logičan nastavak svih tih interesa.

Da bi u potpunosti usavršio svoj izum potreban je daljnji razvoj. Zbog toga, pokrenuo je 'crowdfunding' kampanju na platformi Indiegogo. Desetak posto je već prikupljeno, a kampanja je aktivna još 40 dana. Svi zainteresirani, mogu pomoći simbolično, ali i mogu dati konkretniji prilog od 60 dolara, čime si osiguravaju svoj vlastiti primjerak prijenosnog pojačala. Njime se pak dobiva zvučna kvaliteta koja skače s razine običnog radija na jedan hi-fi sustav, s time da se ta hi-fi kvaliteta zahvaljujući mobilnosti može postići u prirodi, bez klasičnih priključaka kakvi se mogu naći samo u stanovima, koncertnim prostorima i slično, pojašnjava Dukić.

A koliko je razlika velika, pogledajte na videu objavljenom na Fabijanovoj Indiegogo kampanji „Amplify - amplify your life". Zvučnici sa i bez Amplify uređaja su prigodno testirani na - Musapstanu.