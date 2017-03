Vrsaljko: Očekujem da me iščlane iz HDZ-a

Frane Tokić kao kandidat za gradonačelnika Benkovca, Svemir Vrsaljko i Jelena Šunić kao zamjenici! Ne, nije lista HDZ-a za predstojeće lokalne izbore, već nezavisna lista na kojoj će se naći zamjenici aktualnog gradonačelnika Branka Kutije i članovi HDZ-a. Očekivano ili ne, ali nakon dugo previranja i nerješavanja problema koji su nerijetko isticani u javnosti, a koji se u Benkovcu konstantno gomilaju, Kutijini zamjenici iz redova HDZ-a odlučili na ovim izborima krenuti u kontra smjeru - a sve, kako navode, za dobrobit i razvoj grada te povećanja standarda građana.

- Nismo protiv nikoga, već smo za nešto. Prihvatit ćemo suradnju sa svima koji žele dobrobit ovom gradu, kraju i stanovnicima, komentirao je Vrsaljko koji je, među ostalim i utemeljitelj HDZ-a u Benkovcu i član stranke od 1989. godine.

Međutim, rasulo koje se događa u centru ovog ravnokotarskog grada nije mogao više mirno promatrati, a da će na izbore krenuti s nezavisnom listom, kaže, moglo se iščitati nakon brojnih istupa na sjednicama Vijeća, u javnosti, (ne)stranačkih razgovora i upozorenja kako se Grad dobro ne vodi i ne ide u dobrom smjeru.

I Tokić i Vrsaljko mandate dogradonačelnika Benkovca osvojili su kao članovi HDZ-a, dok je Jelena Šunić na prošlim izborima bila njihov protukandidat na listi HDSSB-a.

- Uvjereni smo i znamo da možemo napraviti puno da Benkovac više ne bude "smiješan grad" kako piše na jednom grafitu, već grad nasmiješenih ljudi. Vodit ćemo se politikom partnerstva s građanima, odluke ćemo donositi s ljudima koji tame žive jer držimo da potencijala za razvoj imamo, kazao je Vrsaljko.

Ne opterećuje se tko će mu biti protukandidati, a na pitanje je li se već iščlanio iz HDZ-a, odgovara - ne.

- Za mene je to jako emotivno, ne mogu se iščlaniti, ali očekujem da me iščlane iz stranke. Nitko me još uvijek nije nazvao i pitao zbog čega u izbore idemo kao nezavisni kandidati, a volio bih da me nazovu ili Kalmeta ili Plenković da im objasnim zašto, rekao je Vrsaljko te ponovio kako njegovu potporu na nacionalnoj razini HDZ i premijer Plenković još uvijek imaju.