Poljak se brani kako je pokušao spasiti prijateljicu, ali nije uspio

Foto: Adam VIDAS

Poljski državljanin osumnjičen za ubojstvo 37-godišnje sunarodnjakinje, 52-godišnji P.P.P., luksuzni gliser zamijenio je ćelijom zadarskog zatvora. Muškarac je u četvrtak ispitan u zadarskom Županijskom državnom odvjetništvu nakon čega mu je u kasnim večernjim satima, sudac istrage Županijskog suda u Zadru, Hrvoje Visković, odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana kako je to i predložilo tužiteljstvo.

Iznio detaljnu obranu

- Budući da je riječ o stranom državljaninu, određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, potvrdio je Visković od kojeg doznajemo i kako se Poljaku na teret stavlja tzv. obično ubojstvo za koje mu prijeti kazna zatvora do 15 godina.

- Moj klijent je Županijskom državnom odvjetniku iznio detaljnu obranu u kojoj opisuje nesretan slučaj na način da je pokušao spasiti žensku osobu, koja se s njim nalazila na brodu, ali da u tome nije uspio već se i sam našao u pogibeljnoj situaciji, rekao nam je Milan Petričić, Poljakov odvjetnik po službenoj dužnosti.

Iako nalazi krvi, koji bi trebali otkriti je li Poljak bio pod utjecajem alkohola u trenutku nesreće još nisu poznati, neslužbeno doznajemo kako će vjerojatno pokazati veću količinu. To stoga što je muškarac u utorak predvečer, nakon što su ga njemački turisti izvukli iz mora između Ošljaka i Preka, te potraga za tijelom njegove prijateljice bila u tijeku, popio nekoliko čaša alkoholnog pića u jednom preškom kafiću. Tamo je ispričao kako je u taj dio zadarskog akvatorija doplovio u potrazi za mjestom gdje će popraviti jedan od motora na gliseru koji mu je otkazao. Navodno je on sam pokušao ukloniti kvar, a kad je izišao iz potpalublja ugledao je prijateljicu u moru gdje se utapa. Skočio je i pokušao ju spasiti, no prije nego je uspio doplivati do nje ona je potonula.

Nisu povjerovali u Poljakovu priču

U međuvremenu vjetar mu je otpuhao gliser, a kad je vidio da ga ne može doseći, zaplivao je prema kopnu. U tom su trenutku naišli njemački turisti na charter jahti i spasili ga. No, ni u policiji, a ni u ŽDO-u, u njegovu priču nisu povjerovali, a svjedoka događaja nije bilo. Stoga će, ključni za podizanje optužnice biti nalazi obdukcije, koji bi trebali pokazati u kakvom stanju je bila njegova prijateljica, je li konzumirala alkohol, neki opijat ili lijekove, te na koji način i kad su hematomi na njezinoj glavi u predjelu lica i po ekstremitetima nastali.

Poljakov gliser s kabinom dug osam metara u remontnom je brodogradilištu Lamjana, a kako doznajemo, na njemu zaista postoji ozbiljan kvar.

Potraga za 37-godišnjom Poljakinjom pokrenuta je nakon što su njemački turisti pronašli Poljaka i o tome obavijestili MRCC Rijeka, a oni Lučku kapetaniju Zadar i Pomorsku policiju. Zbog sumraka je angažiran i zrakoplov, a njegov pilot je nakon pola sata prelijetanja uočio plutajuće tijelo.

Ukoliko protiv Poljaka bude podignuta optužnica bit će izručen u Poljsku gdje će mu se suditi.