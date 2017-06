Trofej Frane Vukić ove godine Ivanu Marinkoviću

Bilo je očekivano. Ivan Marinković se od početka sezone nametnuo kao najbolji strijelac Zadra, a tome je redovito dodavao i solidan broj skokova pa je u konačnici bio statistički najbolji igrač Zadra te će mu se prvom prilikom udijeliti i trofej "Frane Vukić", kojeg Zadarski list dijeli od sezone 2009./10. u čas prerano preminulom novinaru Zadarskog lista Frani Vukiću.

Prve sezone je trofej dobio Todor Gečevski, Makedonac koji je, od svih "stranaca", vjerojatno ostavio najveći trag u Zadru. Osim toga Gečevski je tu sezonu završio s prosječnom valorizacijom od 17.55 što je zaista visoko, ali ipak drži četvrto mjesto, od kada se dodjeljuje ova nagrada. Najveću valorizaciju imao je Josip Sobin u sezoni 2014./15 i to 19.54. Na drugom mjestu je Romeo Travis, koji je ovu nagradu zaslužio u sezoni 2012./13. Krilni centar iz SAD-a svakako spada među najbolje strance koje je Zadar imao, a tu sezonu je završio s prosjekom od 17.71. Na trećem mjestu je Marko Car, koji je u sezoni 2010./11. imao valorizaciju od 17.61. Osim tri nabrojana igrača, trofej "Frane Vukić" dobijali su još i Hrvoje Perić, Ante Delaš te još jednom Josip Sobin.

Ove sezone Marinković je imao veliku pomoć u organizatoru igre Jakovu Vladoviću, koji je započinjao gotovo svaki napad Zadra, a vrlo česti realizator bio je baš Marinković. Srpski centar u redovima Zadra imao zaista fantastičan prvi dio sezone, a nešto je pao kada je završila ABA liga, no zaliha koju je imao bila je prevelika, iako mu se Vladović poprilično približio u konačnici sezone. A "play" Zadra završio je na drugom mjestu s prosječnom valorizacijom od 12,44, no i da se Vladoviću dala ova nagrada, ne bi bilo nezasluženo, pošto je u napadačkom segmentu bio alfa i omega momčadi. Za Lovru Mazalina ova sezona je bila "toplo-hladna". Momak koji je na posudbi iz Cedevite definitivno nije razočarao, pošto mu je ovo bila prva prava seniorska sezona, a njegova raznovrsnost stavila ga je na treće mjesto poretka. Četvrti je Boris Barać, koji je posebno bio dobar u drugom dijelu sezone, iako je i kroz cijeli prvi bio, uz Marinkovića, najbolji strijelac Zadra, ali u nekoliko dijelova sezone pružao je lošije partije pa ga je i ta činjenica vjerojatno odvukla s vrha. U konkurenciju su ušli još samo Ivan Ramljak, Mislav Brzoja i Kristijan Krajina, iz razloga što po pravilu igrač mora imati barem 50 posto nastupa. A u sezoni 2016./17. su samo sedmorica igrača Zadra imala više od 50 posto nastupa, što je svakako interesantan podatak. Maj Kovačević je s prosječnom valorizacijom od 8.92 također u drugom dijelu sezone bio važna karika zadarskog sastava, a izrazito lošu valorizaciju, ali i loše partije pružala su strana "pojačanja" Yannick Franke i Aleksandar Georgiev. Prvi je imao prosječnu ocjenu 5,73, a drugi 4,04. Sezonu koju su obilježile ozljede imao Lovre Bašić, a kada je i igrao nije uspio se nametnuti pa mu je i ocjena u skladu s tim, odnosno prosjek mu je jako malih 4,59. Niti mladi igrači nisu uspijevali doći do prave prilike pa i nisu imali šansu za ozbiljniju ulogu, ali i ozbiljnije statističke vrijednosti.