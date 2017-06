Županijska lučka uprava Zadar uložila oko milijun kuna

Uvala u Zapuntelu, gat u žmanskoj luci i školjera u pašmanskoj luci odnedavno imaju novo ruho. U godinama zapuštene obalne prostore na ta tri otoka u zadarskom akvatoriju, Županijska lučka uprava Zadar uložila je oko milijun kuna, a Grad Zadar s 200 tisuća kuna sufinancirao je radove na sanaciji obalnog pojasa u uvali u Zapuntelu na otoku Molatu.

Radove na sanaciji obalnog pojasa u uvali u Zapuntelu koji su započeli početkom svibnja, a okončani prije svega nekoliko dana, izvela je zadarska tvrtka Tehma d.o.o., a za ŽLU ih je nadzirala tvrtka Idassacommerce d.o.o..

- Ugovorena vrijednost tih radova iznosila je 185.162,70 kuna bez PDV-a, odnosno 231.453,70 kuna s PDV-om. Prije nekoliko dana završeni su i radovi na sanaciji školjere u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pašman. Radovi su koštali 66.500,07 kuna bez PDV-a, odnosno 83.125,00 kuna s PDV-om, a izveo ih je lokalni obrt za građevinske radove „Kruna", kaže dipl.ing Davor Škibola, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar napominjući kako je radove na pašmanskoj školjeri u cijelosti financirala ŽLU Zadar, kao i one na sanaciji postojećeg gata u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Žman koji su dovršeni prije mjesec dana. No tamo se radilo o obimnijem građevinskom zahvatu pa je cijena radova bez PDV-a iznosila 704.850,07 kuna, a 881.062,59 kuna s PDV-om. I te je radove izvela zadarska tvrtka Tehma d.o.o., a u vremenu izvođenja od početka veljače do konca svibnja, nadzirao ih je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željka Čirjaka.

- Realizacijom ovog projekta promet unutar luke Žman na Dugom otoku će se ubuduće moći odvijati nesmetano i sigurno, što nam je i bio cilj, ističe Škibola napominjući kako su u tijeku radovi na sanaciji rive i mjesne lučice u Petrčanima, vrijedni nekoliko milijuna kuna.