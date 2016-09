84-godišnja Marija svladala Anića kuk

Marija Kittl iz grada Grundlsee u Austriji ima 84 godine i radi ono što većina ljudi ne može ni zamisliti. Penje vertikalne planinske smjerove dužine i po 350 metara. Dva takva popela je prije nekoliko dana na kultnoj stijeni Paklenice - Anića kuku, i to smjer Mosoraški ocjene 6a i smjer Velebitaški ocjene 6a+. Oba su bila dužine od 350 metara i zahtjevnih ocjena, no Mariji ni to nije bilo dovoljno, već se narednih dana dala i u penjanje smjerova na Kuku od Skradelina, Velikom Čuku te Kukovima ispod Vlake.

- Evo danas smo popeli tri duga smjera. U jednom danu to je dosta zahtjevno i sad, ja krepan, a Marija se tek zagrijala, prepričava njezin instruktor i vodič Josip Grdović, koji je imao zadovoljstvo i čast da ovu izuzetnu ženu posljednjih nekoliko dana prati na Paklenici.

- Šest dana penjanja s Marijom je bio popriličan izazov. Ma zapravo, i više od toga. Satrala me je! Ova izuzetna žena bi penjala 24 sata dnevno da može, jer to i radi cijeli život, prepričava Grdović, koji već deset godina aktivno penje i radi kao instruktor na Paklenici, no s ovakvim fenomenom se do sad nije susreo.

Marija Kittl je rođena u Alpama, na tisuću metara nadmorske visine. Radila je kao učiteljica s djecom s posebnim potrebama, a tijekom cijelog svog života bavila se i planinskim sportovima. U skijanju je, doznali smo od Josipa Grdovića, osvajala i medalje, no možda su još zanimljiviji oni, javnosti manje poznati detalji. Sa svojim pokojnim suprugom koji je život izgubio prije sedam godina u skijaškoj nesreći Marija je popela sve alpinističke smjerove u austrijskim i švicarskim Alpama. Snijeg i led na četiri i pet tisuća metara visine mogu savladati samo iznimni pojedinci kakvih se malo može pronaći na Kugli zemaljskoj. Marija je jedna od njih, otkriva Grdović.

- Kada ona prođe kanjonom Paklenice, pozdravljaju je svi penjači. Jer, Marija je inspiracija i, priznajmo, svi bismo mi željeli biti kao ona jednog dana kad ostarimo, zaključuje ovaj instruktor.