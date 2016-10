KRIZA IDENTITETA Mi (ne) govorimo arbanaški

Foto: Filip BRALA

Nedavni ulazak udruge Vicko Zmajević u nove prostorije koje je u Arbanasima svečano otvorio gradonačelnik Božidar Kalmeta, i sam pripadnik ove zajednice i gradskoga kvarta, popraćen je porukom kako je cilj njezinih članova očuvanje i daljnje njegovanje identiteta zadarskih Arbanasa, čiji jezik svakim danom sve više izumire i prijeti mu u bliskoj budućnosti potpuni nestanak živih govornika. Pored postojećeg Društva zadarskih Arbanasa, osnivanje još jedne asocijacije sa sličnim programskim ciljevima govori o tome kako odmakom vremena sve više jača svijest o važnosti očuvanja arbanaškog identiteta u društvenom i kulturnom krajoliku Zadra. Zadarski Arbanasi dali su ne samo gradu nego i Hrvatskoj prepoznatljive ljude u sportu, politici, kulturi, estradi, znanosti i mnogim drugim područjima života.

I gradonačelnik Arbanas

Kako je jezik temeljna odrednica svakog identiteta, upitali smo neke od poznatih Arbanasa i onih koji su to tek podrijetlom, govore li arbanaški i osjećaju li se danas uopće Arbanasom.

Najpoznatiji među njima i nezaobilazan je, dakako, zadarski gradonačelnik Božidar kalmeta, koji nam je kazao:

- Naravno da se osjećam Arbanasom, ali Arbanasom čiji su preci ovdje došli prije gotovo 300 godina te se potpuno kroatizirali i toliko puno dali za Hrvatsku kroz povijest i kroz Domovinski rat. Neke riječi razumijem, ali na žalost ne govorim arbanaški.

Poznati novinar Bernard Paleka kaže da zna kako mu je moje podrijetlo arbanaško, jer i dan danas postoji lokacija u Albaniji gdje su živjele Paleke, negdje u okolici Skadra.

- Naša obitelj je došla u Zemunik, a za 50-100 godina se izgubio arbanaški idiom. Od svih riječi koje su se govorile, znam samo jednu - špija, što znači kuća. Osim ove riječi sjećam se kako mi je baba govorila riječ pištet, odnosno izvor vode. Svjestan sam arbanaškog podrijetla, ali pripadam hrvatskom narodu. U Zemuniku se nikada nije govorio arbanaški, jer se on jednostavno izgubio, a niti se sjećam da je itko govorio njime u mojoj obitelji. Znam kada su dolazili u ove krajeve, kako su neki dobili zemlju u Arbanasima, a drugi u Zemuniku, gdje su se i nastanili. Poznato mi je kako danas oko 15 posto izvornih Arbanasa govori arbanaškim govorom. Sjećam se kada sam ja imao pet godina, da ni najstariji u mojoj okolini već i onda nisu govorili arbanaškim govorom.

Tajni jezik

Danijel Kotlar, umirovljeni časnik HV-a će pak otvoreno:

- Osjećam se u potpunosti Arbanasom i mogu kazati kako razumijem arbanaški govor. Kad sam bio dijete nisam znao govoriti hrvatski jezik do polaska u prvi razred. Moji baba i dida su govorili arbanaški, a kako ga mama nije znala, ja sam joj prevodio. Moja supruga je također Arbanaška, ali moja djeca ne govore arbanaški. Nisam imao osjećaj da sam drukčiji jer mi smo prihvatili Zadar i Hrvatsku kao svoju domovinu. Mi se nismo osjećali drukčijima, ali sjećam se kako smo kao djeca razgovarali arbanaškim kad smo dolazili u Grad i kada nismo htjeli da nas drugi razumiju.

Giuseppe Pino Giergia, naš poznati bivši košarkaš i trener, kaže kako se osjeća Zadraninom, ali da je srcem ipak Arbanas.

- Mnogi ne poznaju povijest Arbanasa jer se često čuje kako smo mi došli iz Albanije ili Kosova, ali to nije istina, jer Albanija u vrijeme kada je narod bježao s onih prostora nije ni postojala kao država. Znam da je naša obitelj došla s područja Boke Kotorske, iz Perasta, i oni su bili profesionalni vojnici. Kada sam bio dijete nisam znao arbanaški, ali ni hrvatski, jer se u mojoj obitelji govorio talijanski. Tako je bilo sve do 1945. U međuvremenu sam naučio arbanaški koji dobro razumijem. Moja djeca ne razumiju arbanaški, ali to je i razumljivo jer mi ga ni supruga ne govori, a ne kaže se uzalud kako govorimo materinskim jezikom.

Zadržali autohtonost

Nilo Karuc, slikar i grafičar, ovako opisuje svoj identitet: "Osjećam se Arbanasom, ali najprije Hrvatom".

- Mogu kazati kako govorim arbanaški, te ga dobro razumijem, a i moji su roditelji, oboje, govorili arbanaški jer su rođeni u Arbanasima. Sjećam se, kada sam išao u prvi razred, kako je jedna djevojčica govorila i razumjela jedino arbanaški. Danas arbanaški govorim sa sestrom i prijateljima kada se nađemo, ali moja djeca ga ne govore. Često puta koristim u jednoj rečenici arbanaški, talijanski i hrvatski, i to su pomalo smiješne situacije. O svom podrijetlu mogu reći kako je nedavno moja sestra bila na Kosovu gdje je pronašla mjesto koje se zove Karuc, ali ne znam sigurno potječemo li baš odande. Znam da se kroz povijest naše prezime mijenjalo, pa čak mi je poznat i jedan talijanski slikar koji uz prezime Raggi ima i dodatak Karuc, kaže nam ovaj poznati slikar.

U svakom slučaju, usprkos trendu izumiranja jezika, Arbanasi imaju sreću da su iznjedrili mnoge poznate osobe koje bi svojim imidžom u javnosti mogle promovirati ovu malu, ali povijesno staru zajednicu koja predstavlja jedan od autohtonih simbola današnjeg Zadra.