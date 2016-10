"Savjetodavna služba mora na teren, maslinari ne sjede za računalom!"

Foto: Branko BOŽIĆ

Nakon opsežnih priprema te stručne procjene, ovog je vikenda obitelj Mladena Duševića iz Ljupča krenula u berbu maslina. Riječ je o obitelji s jakom tradicijom maslinarstva o kojoj se mnogo dobroga čulo ne samo u Hrvatskoj već i izvan granica.

Mladen koji je od prije dva mjeseca otišao u zasluženu starosnu mirovinu, uz to što je dobio nadimak "svjetionik maslinarstva", aktivan je i stručan član zadarske Udruge senzorskih analitičara ili kušača kvalitete maslinovog ulja Olea što je još jedan dokaz njegove predanostii i ljubavi prema maslinarstvu. Njegovim stopama krenuo je i sin Mate koji je nositelj obiteljskog OPG-a Dušević a nadaju se kako će njihovim stopama krenuti i Matin sin Donat.

Da u kući tri kantuna drži žena svjedoči Mladenova supruga Marijana bez čije se ruke ništa ne događa kako u kući tako i izvan nje pa onda naravno ni i u poslovima oko maslina i ulja.

Ozbiljan, stručan i predan odnos ove obitelji prema maslinarstvu rezultirao je i kvalitetom njihovih ekstradjevičanskih ulja kojima su do sada na brojnim smotrama maslinarstva i uljarstva u Hrvatskoj i inozemstvu zaslužili brojna odličja, dakako najviše ona zlatnog sjaja.

Koliko treba uložiti truda i znanja oko 310 stabala maslina od toga njih trenutno 280 rodnih, uvjerili smo se za vrijeme subotnjeg posjeta Ljupču i obitelji Dušević koju smo našli u masliniku Ograda. Kao obično Duševićima su u pomoć priskočili njihovi rođaci. Prvo što nam je upalo u oko bile su krošnje pune maslinama talijanskih sorti, kao i domaćih izvornih sorti dok na naše opće čuđenje na najprostranjenijoj maslini na području Dalmacije i Istre orkuli ili oblici, nije bilo niti jedne masline.

- Evo četvrtu godinu za redom orkula je totalno podbacila što znači da je najvjerojatnije postala podložna klimatskim promjenama i najpodložnija bolestima. U ljubačkom bazenu upravo je ova sorta najzastupljenija i nažalost i ove će godine mnogi maslinari ostati kratkih rukava. Međutim, onaj tko ima tzv. introducirane sorte kao što je to kod nas taj će ipak relativno dobro proći. Mi očekujemo urod između 7 i 8 tona, a znali smo u normalnim godinama ubrati i do 12 tona, te imati oko 1.100 litara ekstradjevičanskog ulja. Kad su u pitanju veliki napadi bolesti na masline po mom je mišljenju Savjetodavna služba doista zakazala. Treba više izlaziti na teren davati upute i savjete maslinarima umjesto da se informacije plasiraju putem Interneta. Onaj tko se bavi ovim poslom ne može sjediti za računalom a pogotovo se to odnosi na starije osobe, kaže Mladen Dušević dodajući još kako masline iz dana u dan sve više padaju sa stabala jer su muhe druge i treće generacije uzele veliki danak te maslinarima preporučuje da što brže krenu u berbu i spase što se spasiti dade.

- Po mome poimanju a s obzirom na ovako teško stanje u maslinarstvu što se tiče bolesti, samo nas Bog može spasiti i to jednom oštrom i hladnom zimom sa temperaturama ispod ništice. U isto vrijeme morale bi se provoditi preventivne mjere prskanjem i pratiti ponašanje muhe jer ona je najopasnija, smatra Dušević.