Za Male Miline pola milijuna

Za uređenje i tematizaciju plaže u Diklu na predjelu Mali Milini, Grad Zadar namjerava potrošiti pola milijuna kuna, a to se moglo čuti na prekjučer održanom Kolegiju gradonačelnika.

Dikljani su, naravno, jako zadovoljni što su napokon dočekali početak realizacije ovog projekta jer se na uređenje tog dijela rive, godinama čekalo i gradske vlasti upozoravalo da je riva u doista "opasnom" stanju.

Naime, još u rujnu prošle godine na jednoj od sjednica Gradskog vijeća i jedno, od vijećnićkih pitanja iz redova HSLS-a, bilo je upravo - zašto se čeka dugi niz godina na sanaciju rive Mali Milini i Suha Punta, jer je projekt postojao od ranije, ali tada odgovora nisu dočekali. Dikljani su u međuvremenu sami i samoinicjativno sanirali rivu kako su znali i umjeli, da ne bi došlo do ozljeda šetača i kupača.

Priča je opet došla u fokus zanimanja javnosti u svibnju ove godine, prije početka same špice turističke sezone, kada je Gradski odbor HSLS-a ovoga puta, poslao priopćenje u kojem su podsjetili na priču o rivi. Stanovnici Dikla čak su se sami ponudili da financiraju sanaciju rive, ukoliko Grad nema novca, pod uvjetom da im se izda dozvola. Također, javnoj upravi Grada Zadra pokazali su kako su "uštedjeli" 120 milijuna kuna za Deponij u Diklu i da se ta sredstva mogu preusmjeriti na sanaciju rive. Sretan kraj ove "sapunice" jučer je kratko komentirao i prvi čovjek dikljanskog Mjesnog odbora.

- To je bilo i obećanje resornog ministra Antuna Klimana. Riječ o investiciji od oko 500 tisuća kuna i drago mi je da će i to sada biti riješeno. Sanacija i uređenje rive će nam jako puno značiti jer će se sve podići na jednu veću razinu. Cijela dužina rive na tom predjelu će se betonirati, trebalo bi se ugraditi nekoliko tuševa i kabina za presvlačenje. Osim toga predviđena su i dva ulaza za invalidne osobe. U blizini su i dva ugostiteljska objekta, a imamo i koncesionara za iznajmljivanje ležaljki i pedalina - rekao je Božidar Grancarić predsjednik Mjesnog odbora Diklo. Nakon ove sanacije i uređenja obale na predjelu Mali Milini zasigurno će i zadarski turizam dobiti još jedan veliki plus, a domaći ljudi i gosti imat će još jedno lijepo mjesto za kupanje.