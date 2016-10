ZADRANKA NA CAMINU Mir koji sam osjetila u srcu vrijedio je svakog prijeđenog kilometra

Išla sam na Camino s dosta upitnika iznad glave i očekivala sam nešto od tog puta, iako nisam znala točno što. Nadala sam se da ću dobiti to nešto što tražim i mogu reći da sam dijelom to i dobila. Naučila sam promatrati ljude na drugačiji način, ne osuđivački, a ono što mi je bilo najvažnije, ulaskom u Santiago osjetila sam takav mir u srcu da se samo zbog toga isplatilo prijeći toliki put – priča Ana Martinović

Većina Španjolaca reći će da je Camino sudbina. Danas, nakon što sam ga prošla, doista vjerujem da je tako. To je svojevrsni poziv, kojega je mnogo ljudi osjetilo, a nije se odazvalo na njega. Ja sam se tome prepustila i ni trenutka nisam požalila.

Tako počinje priča Ane Martinović, Zadranke, koja se odlučila na 775 kilometara dugo hodočašće od Saint Jean Pied de Porta u Francuskoj do Santiaga de Compostele u Španjolskoj.

Zapravo i ne znam kako je Camino ušetao u moj život, bio je to splet okolnosti. Prvi susret bila je knjiga Paula Coelha „Hodočašće", koja me na neki način inspirirala za taj put, ali nakon toga bi se svako malo, kroz razne situacije, Camino jednostavno pojavio u mom životu, od raznih reportaža, knjiga, filma „The Way"... Počela sam se sve više zanimati za to i tada sam zapravo shvatila da to želim. Razloga ima puno, od nekih osobnih, jer sam željela odgovore na neka pitanja u svom životu pa do vjerskih. Ne mogu izdvojiti jedan poseban, svi imaju svoju važnost - priča Ana.

Na dan i po 40 km

Koliko ste dugo planirali putovanje?

- Iskreno, znala sam da ću ići, ali nisam ništa posebno planirala. Moj plan je bio takav da sam kartu kupila tri dana prije nego što sam išla. Naravno da sam malo istraživala, ali zapravo i nisam puno znala o tome. Jedino što sam znala je da sam fizički spremna za to, jer sam stalno u sportu. Iako, svašta se tu izdogađalo s mojim tijelom.

Camino de Santiago ima više ruta, a najpoznatija je upravo ta od Saint Jeana do Santiaga, kojom je krenula i Ana.

- Prvoga dana je sve krenulo nekako šokantno i nizbrdo, počevši od toga da mi je avion iz Splita kasnio sat vremena pa sam kasnila i na vlak i na sljedeći avion. Zaglavila sam u Francuskoj pa sam u Saint Jeanu bila dan kasnije nego što sam mislila. Tamo počinje put, iako Španjolci kažu da počinje onoga trenutka kada odeš od kuće.

Kako je izgledao jedan dan na Caminu?

- Budila sam se oko pet, najkasnije 5,30, doručkovala i krenula uglavnom dok je još bio mrak. Glavni razlog su bile velike vrućine, s obzirom da temperature nisu bile ispod 30 stupnjeva i htjela sam što prije stići na odredište. Kako u ranu zoru ništa nije radilo, hodala sam bez puno stanki. Radila sam pauze nakon 15-20 kilometara i u prenoćište bih stigla oko dva-tri poslijepodne.

Većina ljudi Camino prijeđe za više od 30 dana. Ana ga je prešla za samo 20, što znači da je pješačila između 35 i 40 kilometara na dan.

- Prelazila sam gotovo dvostruko više od nekakve uobičajene dnevne rute. Osim toga, u jednom danu bi se promijenilo više vrsta terena i vremenskih prilika tako da je bilo dosta zahtjevno i naporno. Kažu da je fizički najzahtjevniji prvi dan, kad se prođe visinska razlika od oko 1200 metara, ali ja to nisam toliko osjetila. Bilo je kasnije nekih težih dijelova, poput jedne udoline, gdje je bilo jako vruće i nije bilo vode, no sve to ima neku svoju posebnost.

