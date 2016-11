U vrtiću bacili ručak kad su shvatili da je skuhan na zagađenoj vodi

Foto: Vedran SITNICA

U Dječjem vrtiću Cvrčak u Posedarju puna "teća" skuhanog rižota s mesom u utorak se morala baciti jer je bio skuhan na vodi neobičnog mirisa i okusa. U zadnji trenutak prije samog serviranja saznalo se da voda nije primjerena za konzumiranje.

Naime, tijekom bojanja cijevi u vodospremi u Posedarju, voda je povukla miris boje pa je Vodovod u utorak obavijestio potrošače u Posedarju da tu vodu ne piju te da na njoj ne kuhaju. Radi se o vodospremi koja opskrbljuje centar mjesta i dio oko škole i vrtića. Uzorci vode su poslani na analizu i dok ne dođu rezultati, ne zna se je li voda povukla samo miris ili i još nešto, pa ju je zabranjeno piti, a na rivi je mještanima stalno na raspolaganju cisterna s pitkom vodom.

Neki mještani su prvi put neobičan miris primijetili već u ponedjeljak, a tijekom utorka je informacija o potencijalno kontaminiranoj vodi došla do svih korisnika. No još u utorak ujutro to se nije znalo, pa se, kako kaže ravnateljica vrtića Ana Milić, djeci za doručak servirala palenta skuhana na vodi iz slavine.

- Potom smo primijetili da voda ima neobičan miris, pa je nismo djeci dali za piti, već uvijek imamo u pripremi kante kupovne vode koje su nam i sad jako dobro došle. Zvali su nas iz škole i rekli da voda nije za piće, a potom sam kontaktirala Vodovod. Naravno da nam nije bilo svejedno, no rekli su nam u Vodovodu da od te male količine vode za palentu, koja je još i prokuhana, djeci ne bi trebalo biti ništa. I zaista, u međuvremenu se nitko nije žalio na bilo kakve smetnje. Već je ručak bio pri kraju, ali smo ga morali baciti i djeca su jela namaze, jogurte, pahuljice... Sve im je to do kraja dana bilo servirano po sobama, pa je njima to još bilo i zabavno što su mogli birati, rekla je ravnateljica Milić, dodajući da se sada sve kuha na flaširanoj vodi.

Načelnik Posedarja, Ivica Zurak, rekao je da su građani na početku bili iznenađeni.

- Kako imamo jedino mogućnost informiranja građana preko interneta i radija, informacije nisu odmah došle do svih, pa smo krenuli redom zvati na telefon mještane, čija se kućanstva opskrbljuju iz vodospreme Centar. Ubrzo je osigurana cisterna s pitkom vodom, svi su obaviješteni i čekamo dalje informacije od Vodovoda, govori načelnik Posedarja.

Dok ne dođu rezultati, neće se znati je li voda (bila) kontaminirana i koliko je konzumiranje takve vode moglo biti opasno.