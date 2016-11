Vratili se iz Kine i odmah izveli prvu uniportalnu VATS lobektomiju pluća

Prepuni dojmova, dvoje zadarskih liječnika prije nekoliko dana su se vratili iz daleke Kine gdje su boravili tjedan dana na "Master Class" tečaju kao jedini liječnici iz Hrvatske, a već prvi tjedan po povratku, svoje znanje i stečeno iskustvo, pretočili su u djelo i izveli prvu, tzv. uniportalnu VATS lobektomiju pluća koja će, kako vjeruje dr. Ivan Bačić, ubrzo postati standard u zadarskoj te s vremenom i u ostalim bolnicama u Hrvatskoj.

Viša razina

Riječ je podsjećamo, o doc. dr. sc. Ivanu Bačiću dr. medicine, specijalistu opće i subspecijalistu torakalne kirurgije te rukovoditelju Odsjeka za torakalnu kirurgiju i njegovoj kolegici dr. Barbari Petani, koja vodi torakalnu anesteziju u zadarskoj Općoj bolnici.

- Prije svega to je bilo jedno sjajno i neprocjenjivo iskustvo. Moram naglasiti iznimno prijateljsku atmosferu i želju kolega - tamošnjih liječnika, da svoje znanje i iskustvo nesebično podijele s nama. Iako već neko vrijeme težimo podizanju našeg operacijskog pristupa raku pluća na višu, još manje invazivnu razinu, trebali smo poticaj - "okidač", koji će nas ohrabriti. Po to smo otišli u Šangaj i jako smo zadovoljni da smo to i našli, dodao je dr. Bačić.

Pojasnio je potom, kako se kod uniportalnog pristupa cijela operacija izvodi kroz četiri cm dugačak rez, što je napredak u odnosu na tzv. biportalne i triportalne pristupe jer ih bolesnici još lakše podnose i oporavak je vrlo brz.

Impresivno gledati šangajske liječnike

Inače, Shanghai Pulmonary Hospital Sveučilišta Tongji gdje je boravilo dvoje zadarskih liječnika, najveća je bolnica za minimalno invazivnu kirurgiju prsnog koša na svijetu. Bolnica raspolaže s 15 operacijskih dvorana, a prosječno dnevno obavi se i do 70 operacija.

- Bilo je doista impresivno gledati takve stručnjake na tolikom broju operacija, naglasio je dr. Bačić koji je prvi u Hrvatskoj još prije četiri godine, izvršio minimalno invazivnu operaciju raka pluća.

U šangajskoj bolnici ponovo se sreo i s dr. Diegom Gonzalesom Rivasom koji je, kako je naglasio dr. Bačić - jedan od najboljih svjetskih minimalno invazivnih torakalnih kirurga i pionir uniportalnog VATS-a.

Zahvaljujući dr. Bačiću i njegovom timu vrhunskih liječnika i medicinskih sestara, Opća bolnica u Zadru i još KBC u Splitu su jedine bolnice, ne samo u Hrvatskoj, već i u široj regiji gdje se izvodi minimalno invazivna kirurgija prsnog koša, uključujući odnedavno i uniportalni VATS.