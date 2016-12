Od početne zaljubljenosti do trenutka međusobnog zasićenja

Foto: Arif SITNICA

Sudeći po komentarima, koji su se mogli čuti prekjučer navečer u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta Zadar, nova predstava zadarske kazališne kuće „Ostavljam te", čija je premijera održana u četvrtak, naišla je na izvrstan prijem kod publike.

Dramu/komediju nastalu prema motivima djela Edwarda Albeeja "Marriage play", u režiji Matjaža Latina, zadarska je publika u toj mjeri nahvalila da se nije mogao čuti gotovo nijedan negativan komentar. Životna, odlično razrađena, maestralno odglumljena, duhovita, samo su neki od epiteta pristiglih na „adrese" kompletnog tima koji je stajao iza realizacije još jedne, bez zadrške, uspješnice Hrvatskog narodnog kazališta Zadar.

Predstava tematizira jedan heteroseksualni bračni par, dvoje supružnika u tridesetogodišnjem braku, u prijelomnom trenutku njihovog odnosa. Suprug, kojeg igra Alen Liverić, jednog se dana odluči napustiti svoju suprugu, koju igra Jasna Ančić, bez nekog konkretnijeg povoda, izazivajući svojim postupkom burnu reakciju svoje dugogodišnje životne družbenice. U sat i pol, koliko traje komad, svjedoci smo njihovog bračnog „brodoloma", zapravo cijele njihove bračne priče, od onih prvih dana zaljubljenosti, do trenutka zasićenja. Na trenutke duhoviti, na trenutke tragični, no prije svega životni, kako je to konstatirao jedan od gledatelja, Jasna i Alen kroz ovaj komad progovaraju o gotovo uobičajenom odnosu dvoje supružnika, punom prepirki, ljubomore, strasti i naravno- ljubavi.

Kao svojevrsni lajtmotiv tijekom cijele izvedbe pojavljuju se riječi „ostavljam te", koje izgovara Liverić, i koje mu, sudeći po razvoju situacije, služe tek kao alibi za vlastiti nedostatak hrabrosti da najavljivano i napravi. Isto tako, svjedočimo i Jasninim nedoumicama, s jedne strane želji da se napokon riješi bračnog „tereta", a s druge da ostane u sigurnosti bračne luke, ma kakva ona uopće bila. Jer, kako se to može vrlo često čuti i pročitati, čovjek se najviše plaši promjene, što se i više nego zorno moglo vidjeti i kroz odnos dvoje glavnih glumaca.

Uz njih, u predstavi se pojavljuju i Žana Bumber, kao voditeljica „trash" TV showa, Mimi Zadarski kao bračni savjetnik i TV producent te dva glazbenika, Ivan Ivić na klavijaturama i Jadran Dučić Ćićo na bubnjevima.

Upravo njihovo sudjelovanje u komadu scene TV showa, daju predstavi jedan nov i, za zadarske prilike, „friški" pristup izvedbi, posebice u scenama kada glavni protagonisti pjevaju Terezu i Massima, praćeni snažnim smijehom iz publike, naročito kada na sceni nastupa Bumber, koja jednostavno briljira kao seksi hostesa.