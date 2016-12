Odmetnuli se HDZ-ovci iz Ljupča

Foto: Branko BOŽIĆ

Od osam mogućih mjesnih odbora s područja općine Ražanac na sjednicama, koje je načelnik Nikola Miletić zakazao za četvrtak navečer u općinskoj vijećnici, konstituirano ih je njih samo tri i to Ražanac, Podvršje i Ljubač. U ostalih pet mjesnih odbora, Radovinu, Krnezi, Rtini, Ljubačkim Stanovima i Jovićima, nije došlo do konstituiranja, budući da se nisu odazvali vijećnici HDZ-a. Do utemeljenja ovih odbora došlo je 20-ak dana po provedbi izbora.

Da se HDZ neće odazvati dalo se naslutiti iz izjave povjerenika općinske organizacije HDZ-a Ražanac dr. Nediljka Jovića danoj našem listu prije par dana. No unatoč tome pobjednički stranački ¨četverac¨ HDZ-a iz Ljupča ipak se nije obazirao na povjerenikove riječi te je u Ražanacu, zajedno s još trojicom vijećnika s nezavisne liste, riješio pitanje izbora MO-a. Na njegovo je čelo jednoglasno izabran Ivica Stojić (HDZ). Kakve će stranačke sankcije uslijediti za ¨neposluh¨ ljubačkim HDZ-ovcima, to će se zasigurno vidjeti već uskoro.

Ovdje treba također kazati kako su se četvorica oporbenih vijećnika iz Radovina, odnosno njih trojica iz Jovića, koji dolaze s nezavisnih lista, uredno odazvali, no ništa nisu mogli značajnije napraviti jer nije bilo HDZ-ove većine. Inače, kod konstituranja MO Ražanac i Podvršje nije bilo nikakvih problema jer su u ova dva mjesta bez suparništva HDZ-a pobjedu na izborima odnijele nezavisne liste. Petorica vijećnika iz Podvršja glatko su za predsjednika imenovali nositelja liste Nikolu Mataka, dok su sedmorica nazočnih, od devet mogućih vijećnika, za novog- starog predsjednika MO Ražanac izabrali Edmonda Miletića, nositelja liste za ¨Bolji Ražanac¨. Pored općinskog načelnika u činu konstituiranja nazočili su donačelnik Mario Dundović te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Anita Krpina Sikirić.