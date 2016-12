Treba titlovati barem 80 posto TV-programa

Foto: Zvonko KUCELIN

U povodu 60. obljetnice postojanja, Udruga osoba oštećena sluha Zadar jučer je na Narodnom trgu predstavila svoj rad. Posredstvom tumača na štandu se zainteresiranima govorilo o problemu osoba s oštećenim sluhom, a izložene su i slike s njihove nedavne izložbe u Gradskoj knjižnici Zadar, pod nazivom „Razglednice Zadra".

- Mi smo jedna od najaktivnijih zadarskih udruga koja eto već 60 godina ukazuje na probleme naših građana oštećena sluha. Osnovni i najveći problem je komunikacija. Istina, taj se problem pomalo ruši, ali je još uvijek potreban stalni angažman tumača, napose u javnim i zdravstvenim ustanovama, rekao je tajnik udruge Miki Savić.

Jedan od takvih tumača je Alen Kuzmar, koji je uz Jasminku Vukić jedini licencirani tumač u Zadru. On je jučer tumačio zainteresiranim Zadranima sve probleme kroz koje prolaze njihovi sugrađani oštećena sluha. Kuzmar je završio školu koju u Zagrebu vodi prof. Mirjana Juriša, koja je glavni autoritet na ovom polju u Hrvatskoj.

- U današnje doba digitalizacije potrebno je titlovati sve više emisija na hrvatskom jeziku. Naše članove, zanimljivo je, zanima dokumentarac o hrvatskoj rock glazbi, a mi dodajemo da bi barem 80 posto nacionalne tv kuće moralo biti titlovano. Tu posebice ističem političke emisije jer nažalost, prevoditeljicom i titlovima su opskrbljene samo dvije TV emisije HRT-a, Vijesti i Smisao života, nabrajao je Miki Savić, dodajući da rad udruge vrlo dobro prate i Grad Zadar i Zadarska županija.

Alen Kumar je pak naglasio sudjelovanje udruge, uz pomoć razvojne agencije ZADRA NOVA, u EU projektima Hear Me Out i Into Work.