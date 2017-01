Čakić: Božić su nam čestitali i Zrilić i Kalmeta

Foto: Vedran SITNICA

Svake godine, pa tako i ove, na pravoslavni Badnjak ili Božić, Veselko Čakić tajnik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada i Županije te predsjednik Koordinacije svih nacionalnih manjina na području Zadarske županije, dobije čestitke uz dobre želje od gradonačelnika Zadra Božidara Kalmete, župana Stipe Zrilića, ali i od nekolicine njihovih suradnika.

- Uvijek dobijem čestitku i za Božić i za Novu godinu i od gradonačelnika i od župana. Što se pak, tiče dolaska na božićnu misu, koliko ja znam nitko od njih ne dolazi. Ali, to je stvar Crkve i mislim da im ona niti ne upućuje pozive, a niti mi - kao Vijeće. Želim naglasiti da i inače, u Vijeću sjede ljudi od kojih su neki vjernici, neki nisu, neki su članovi možda neke stranke, neki nisu. Dakle, nije mi poznato da je netko od čelnih ljudi Grada i Županije ikada bio na misi u povodu pravoslavnog Božića, ali nisam siguran da ih je netko i pozvao - pojasnio je Veselko Čakić.

Što se tiče, pravoslavne Nove godine ili kako se kolokvijalno zna reći Srpske Nove godine, koja je ustvari, neformalni tradicionalni pravoslavni praznik i slavi se kao početak nove godine po Julijanskom kalendaru, ona "pada" 14. siječnja, budući da 13 dana zaostaje za Novom godinom po Gregorijanskom kalendaru.

- Ovdje u Zadru mi to ne slavimo posebno, više slavimo Svetog Vasilija, što je naša krsna slava, odnosno krsna slava našeg Vijeća koja se obilježava 13. siječnja. Ove godine Dan Vijeća i Nova godina su se nekako "poklopili", pa ćemo to svakako obilježiti i proslaviti, a na svečanost će naravno biti pozvani gradski i županijski čelnici. I prošle smo godine to obilježili i na proslavi su bili i gradonačelnik Kalmeta i župan Zrilić sa suradnicima i družili smo se par sati - rekao je Veselko Čakić. Ove godine proslava na koju će biti pozvani održat će se u subotu 14. siječnja.