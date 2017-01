Divlji stanovnici Paklenice spuštaju se u potrazi za hranom i vodom

Foto: NP Paklenica

Izrazito niske temperature ledom su okovale Nacionalni park Paklenicu, a osim bajkovitih prizora zaleđenog potoka Velike Paklenice i na nekim mjestima laganog snježnog pokrivača, u nižim predjelima parka planinari bi češće mogli susretati i divlje životinje.

- U gornjim predjelima temperatura se spušta i do -10 stupnjeva Celzijevih pa se životinje spuštaju niže u potrazi za hranom i vodom. To su uglavnom različite vrste ptica, divlje svinje i divokoze, iako one imaju dosta uzak radijus kretanja, kaže dugogodišnji stručni voditelj u parku Gordan Lukač. I dok se za hranu životinje još nekako i snađu, trenutno im je najveći problem voda s obzirom na zamrznute potoke.

- Uglavnom koriste snijeg ili dolaze na dijelove potoka koji se još nisu zamrznuli, kaže Lukač koji i ove godine pomaže pticama da prezime pa u blizini svoje kuće ostavlja sjemenke. Na isto je pozvao i ostale ljubitelje životinja napominjući da, ukoliko odluče hraniti ptice, to čine redovito jer se one naviknu na dolazak na jedno mjesto, a može im se ostaviti uz sjemenke i malo špeka kako bi pokupile mast.

Što se tiče planinara i mogućih susreta s divljim životinjama, Lukač kaže kako opasnosti nema. Divlje svinje su plašljive i bježe od ljudi te u njegovih dvadeset godina rada u parku nije bilo nijednog incidenta. A što se tiče susreta s medvjedima, koji također obitavaju na Paklenici, oni trenutno spavaju zimski san. Posljednji susret s medvjedom zabilježili su još u listopadu. No, Lukač ipak ima jedan savjet za planinare.

- Ukoliko idete na Paklenicu u ovo vrijeme, gore na višim dijelovima treba imati pravu zimsku opremu, dereze, gamaše i ostalo i potrebno je dobro se pripremiti jer vladaju pravi zimski uvjeti, rekao je Lukač.