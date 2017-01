Nabavljaju se novi semafori, cestama nema pomoći

Temperature ispod ništice ostavile su traga u svim dijelovima zemlje. Potonule brodice, prekinute trajektne linije, oštećena signalizacija dio su računice koja još čeka na zbrajanje. Jer, duboki temperaturni minus očekuje nas sve do kraja ovog tjedna. Svjesni su toga i u Županijskoj upravi za ceste čiji djelatnici nastoje spriječiti što je više poledica na cestama, no u bura im otežava posao, doznajemo od Mile Fabijana, čelnika ŽUC-a.

- S obzirom na naše male prihode, puno toga je za obnovu. Kolnici su nam u dosta lošem stanju i bez bure. No, kako zima nije još gotova, rano je govoriti o posljedicama, kazuje Fabijan, ističući kao su najopasnije one situacije kada su kolnici puni vode i dolazi do zamrzavanja.

- Tada led razdire asfaltni kolnik i stvaraju se oštećenja na cesti. Cestarske službe održavaju prohodnost i preventivno posipaju dionice solju, no mala je korist jer sol raznosi bura, pojašnjava Fabijan.

To se posebno odnosi na pojedine dionice cesta koje su, kaže, u sjeni borova pa se tamo zadržava voda, ali i noću nastaje poledica. Što se tiče oštećenja signalizacija uslijed jakih naleta bure, pod nadležnošću Županijske uprave za ceste nalazi se jedino signalizacija u Benkovcu, no tamo nisu zabilježena oštećenja, kazao je Fabijan.

Popravljalo se stoga u Zadru. Iz upravnog odjela za komunalne djelatnosti u Gradu Zadru doznajemo kako se oštećenja saniraju gdje je to moguće, a gdje nije, čekaju se novi dijelovi.

- Evidentirana su sva oštećenja i tamo gdje je moguć popravak tvrtka Franto to čini. Pri velikim oštećenjima gdje nije bio moguć popravak signalizacije naručena je nova i čeka se njen dolazak, kazuje pročelnica Ivana Vanjak. Među takvima je i semafor na Putu Dikla, za koji se čeka novi.