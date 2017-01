Nagrada asocijacije zadarskih Talijana Marcu Balichu

Asocijacija zadarskih Talijana "Dalmati Italiani nel mondo" na svom godišnjem skupu u Senigalliji uručila je najviše priznanje za 2016. Marcu Balichu, izvršnom direktoru i autoru svečanosti programa otvaranja i zatvaranja Olimpijade u Riju. Ovaj vrhunski, svjetski afirmirani umjetnik postao je u prosincu 2016. jednom od glavnih tema svih talijanskih medija, a časopis "Gioia" je tekst posvećen njemu objavila uz naslov: "Tko je Marco Balich, Talijan koji je potpisnik otvaranja Rija?"

No, talijanskim je medijima bilo potpuno nevažno ono što je nama na istočnoj jadranskoj obali zapravo najzanimljivije u vezi s ovim proslavljenim 55-godišnjim art producentom. Naime, on je podrijetlom Dalmatinac, roditelji su mu koncem Drugog svjetskog rata napustili Split nastanivši se u Veneciji gdje se i Marco rodio 1962. godine. No, privrženost svome podrijetlu do kojega jako drži pokazao je i dolaskom u Senigalliju gdje mu je u ime asocijacije zadarskih Talijana uručena nagrada "Nicolo Tommaseo".

U intervjuu listu "Goia" Marco je otkrio da je njegov put prema vrhu započeo sudjelovanjem u kreiranju zimske Olimpijade u Torinu 2006. Nakon povratka iz Salt Lake Cityja, nagovorio je, kaže, ljude iz Filmmastera da se kandidiraju za kreiranje Zimskih olimpijskih igara u Torinu i na tom su natječaju pobijedili. To je u mojoj profesiji kao da novinar dobije Pulitzera, ispričao je Marco dodavši kako su nakon toga počele pljuštati dotad nezamislive ponude.

Od tada naovamo, radio je na projektima Olimpijade u Londonu 2012., na zatvaranju Sočija 2014., na velikim nacionalnim projektima u Meksiku i Kazahstanu... Šeiku Abu Dhabija osmislio je rođendansku feštu za njegovu majku koja je koštala 40 milijuna eura.

Budžetiranje ovakvih mega projekata je vrlo bitno, priča nadalje Marco Balich uspoređujući Igre u Londonu koje su bile četiri puta skuplje od ovih u Riju koje su stajale oko 70 milijuna eura. Ali nije uvijek sve u novcu, ovisi o zemlji u kojoj radite, objašnjava dalje, pa nam se u Riju dogodilo da je generalna proba otvaranja kasnila dva dana zbog toga što je u cijeloj zemlji nestalo goriva. Takve stvari ne da ne možete predvidjeti, nego ih ne možete ni zamisliti - priča Marco najavljujući svoj sljedeći veliki projekt posvećen temi budućnosti i održivosti našeg planeta.

U zadarskoj asocijaciji "Dalmati Italiani nel mondo" ne kriju veliko zadovoljstvo činjenicom da je ovaj svjetski afirmirani umjetnički kreativac podrijetlom iz Dalmacije, došao na njihov skup i s veseljem primio nagradu Tommaseo koja ne donosi nikakvu financijsku dobit, ali za njega i njegov identitet ima veliku simboličnu vrijednost.