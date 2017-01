U Zadru od gripe oboljela većinom mlađa populacija

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Gripa je stigla u Hrvatsku. Iako je manje uobičajeno da epidemija poprimi široke razmjere već sredinom prosinca te početkom siječnja, ove godine upravo se to i dogodilo. Gripa je "krenula" ranije nego inače, u znatno jačem intenzitetu u odnosu na prošlogodišnju, a broj oboljelih stalno raste, iako se vrhunac očekuje krajem siječnja i početkom veljače. Stoga je za očekivati kako će broj oboljelih rasti, tim više što krajem tjedna počinje škola.

Na razini cijele Hrvatske broj oboljelih iz tjedna u tjedan raste, a stvarni broj oboljelih je znatno veći od registriranih, upozoravaju liječnici, jer velika većina oboljelih gripu "preleži" kući bez odlaska obiteljskom liječniku, pa je i nemoguće evidentirati stvarni broj oboljelih.

Dr. Damir Biloglav ističe kako ima nešto više pacijenata nego inače, u porastu su i pacijenti s febrilnim stanjima, ali, dodaje, teško je kazati jesu li svi oboljeli od gripe.

- Gripa je bolest koja nastupa naglo i traje uglavnom do sedam dana. Imam dosta pacijenata kod kojih febrilna stanja traju kratko, dan, dva, temperature su oko 38 stupnjeva i nakon toga se smire. To su više respiratorna i akutna stanja koja nisu neobična za ovo doba godina, a ne isključivo zaraza virusom gripe. Ipak, od onih koji su oboljeli od gripe, srećom, kod mojih pacijenata nije došlo do ozbiljnijih komplikacija, priča dr. Biloglav.

Oni koji su pak oboljeli od gripe, navodi dr. Biloglav, većinom su mlađa populacija, jer starije osobe i kronični bolesnici su jako oprezni i dosta njih se cijepi prije nego što sezona gripe nastupi.

- Imam dosta procijepljenih pacijenata, a cjepiva još ima pa je moguće i sada obaviti cijepljenje, dodaje dr. Biloglav.